مسئول صينى: حريصون على تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا

أكد هان تشنج، نائب الرئيس الصيني، خلال لقائه، ألكسندر تورتشين، رئيس الوزراء البيلاروسي، في مينسك، أن الصين مستعدة للعمل مع بيلاروسيا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، والمضي قدما في تعميق التعاون متبادل المنفعة، ومواصلة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وأشار المسؤول الصيني -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- إلى أن بيلاروسيا شريكة استراتيجية شاملة للصين في جميع الأحوال، قائلا إن الصين ملتزمة بشدة بتنمية العلاقات وتعميق التعاون مع بيلاروسيا، وستواصل دعمها في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

ودعا الجانبين إلى تعزيز التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق، والاستفادة على نحو أفضل من آليات مثل اللجنة الحكومية للتعاون بين الصين وبيلاروس، ودفع المشروعات الرئيسية على نحو مطرد، من بينها المجمع الصناعي الصيني-البيلاروسي، ومواصلة تدعيم آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

كما أعرب هان عن دعم الصين لبيلاروسيا في الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية.

وقال إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق مع بيلاروسيا في إطار الآليات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، وممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، وحماية المصالح المشتركة للجنوب العالمي، وضخ مزيد من اليقين في عالم مضطرب.

بدوره، قال تورتشين “إن الصين شريكة استراتيجية رئيسية بيلاروسيا في التعاون.

وأضاف أن بلاده تقدر بشدة الزخم القوي للصين في السعي إلى التنمية عالية الجودة وتثمن دورها البناء في التمسك بالنزاهة والعدالة على المستوى الدولي.

وأكد أن بيلاروسيا ستظل دائما صديقة جيدة ومخلصة للصين، وستواصل دعم الصين بشدة في حماية مصالحها الأساسية.

اليوم السابع