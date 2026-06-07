جوجل تجعل اجتماعات Meet أكثر ذكاءً.. تدوين الملاحظات وتتبع القرارات أصبح أسهل

أعلنت Google عن تحديث جديد لخدمة Google Meet يهدف إلى تحسين تجربة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محتوى الملاحظات وتسهيل متابعة القرارات التي يتم اتخاذها خلال الاجتماعات

تحكم أكبر في محتوى ملاحظات الاجتماعات أثناء المكالمة

وتأتي هذه التحديثات ضمن ميزة “دوّن الملاحظات نيابةً عني”، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل أهم ما يدور خلال الاجتماع بشكل تلقائي ، وبفضل التحديث الجديد أصبح بإمكان المستخدمين اختيار الأقسام التي يرغبون في تضمينها داخل الملاحظات أثناء انعقاد الاجتماع، مثل الملخص، والقرارات، والخطوات التالية، والتفاصيل ، وتُطبق هذه الخيارات على الاجتماع الحالي فقط دون التأثير على الإعدادات الافتراضية للاجتماعات المستقبلية.

كما عملت جوجل على تطوير قسم الملخص ليصبح أكثر اختصارًا وتنظيمًا، ما يساعد المشاركين على استيعاب أبرز النقاط التي تمت مناقشتها بسرعة دون الحاجة إلى مراجعة ملاحظات طويلة أو معقدة.

ميزة جديدة لتتبع القرارات ونتائج المناقشات بوضوح

ويُعد قسم “القرارات” الجديد أبرز الإضافات في هذا التحديث، إذ لا يكتفي بتسجيل ما تمت مناقشته، بل يوضح نتيجة كل قرار تم طرحه خلال الاجتماع ، ويصنف النظام القرارات إلى أربع حالات رئيسية: “تم الاتفاق عليه”، و”يحتاج إلى مزيد من النقاش”، و”غير متفق عليه”، و”مؤجل” ، ويساعد ذلك الفرق على معرفة ما تم حسمه وما يزال بحاجة إلى متابعة أو مناقشة إضافية.

وتسهم هذه الميزة ، في تحسين الإنتاجية وتقليل الوقت الذي يُهدر بعد الاجتماعات في محاولة فهم النتائج النهائية أو مراجعة الملاحظات التفصيلية ، كما تمنح المشاركين رؤية واضحة للمهام والقرارات التي تتطلب إجراءات لاحقة.

وأوضحت جوجل ، أن قسم القرارات متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، على أن يتم توسيع دعمه ليشمل لغات أخرى في المستقبل ، ويتوفر التحديث للمشتركين في باقات الأعمال والمؤسسات التعليمية المدعومة بخدمات الذكاء الاصطناعي من جوجل، بالإضافة إلى مشتركي Google AI Pro وGoogle AI Ultra.

اليوم السابع