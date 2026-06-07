إنستغرام يطلب من المستخدمين أخذ راحة وسط جلسات التصفح

بدأ تطبيق إنستغرام في عرض رسالة في وسط خلاصة المستخدمين تطالبهم بأخذ استراحة مؤقتة من عملية التمرير، وذلك في وقت تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي انتقادات بسبب تصميماتها التي يُقال إنها إدمانية.

وبعد فترة من عملية التمرير في خلاصة إنستغرام تظهر رسالة تطلب من المستخدم أخذ فترة استراحة قائلة: “هل حان وقت أخذ استراحة من التصفح؟”.

ولا تظهر منشورات أسفل هذه الرسالة في خلاصة إنستغرام كما لو أنها نهاية الصفحة الرئيسية، لكن الرسالة تتضمن خيارًا يتيح للمستخدم تحميل مزيد من المنشورات وتخطي فترة الاستراحة.

تأتي هذه الميزة وسط انتقادات ودعاوى قضائية تواجهها شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “ميتا” مالكة إنستغرام وفيسبوك، بسبب الطبيعة الإدمانية لتصميم هذه المنصات والتي تُبقي المستخدمين يمررون لفترات طويلة على المنصات.

وفي محاكمة وُصفت بأنها تاريخية، خلصت هيئة محلفين في لوس أنجلوس في 25 مارس إلى أن “ميتا” و”غوغل” التابعة لشركة ألفابت كانتا مهملتين في تصميم منصات تواصل اجتماعي تُلحق الضرر بالشباب، وقضت بتعويض إجمالي قدره 6 ملايين دولار لشابة تبلغ من العمر 20 عامًا قالت إنها أصبحت مدمنة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.

كما تواجه “ميتا” ضغوطًا قانونية متصاعدة في الولايات المتحدة، وسط اتهامات متكررة بأن تطبيقاتها، وعلى رأسها “إنستغرام” صُممت بطريقة تستهدف إبقاء المستخدمين -وخاصة المراهقين- أطول فترة ممكنة داخل المنصة.

وفي أحدث التطورات، رفعت ولاية فيرمونت الأميركية دعوى قضائية ضد “ميتا”، تتهم فيها الشركة باستخدام تصميمات تعتمد على “استغلال العقول النامية للمراهقين” بهدف تحقيق أرباح أكبر.

وسبق أن دافع مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لشركة ميتا، عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تملكها شركته في شهادته أمام هيئة محلفين في فبراير، نافيًا أن يكون إنستغرام يسبب الإدمان.

اليوم السابع