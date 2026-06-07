OpenAI تخطط لتحديث ضخم لـ ChatGPT يحوله إلى تطبيق ذكاء اصطناعى متكامل

كشف تقرير أن شركة OpenAI تخطط لإجراء إصلاح شامل لـ ChatGPT بينما تمضي شركة Anthropic قدمًا في تقديم الاكتتاب العام السري، ويؤدي هذا التحول إلى زيادة الاهتمام بكيفية وضع الشركتين في وضع يسمح بنمو المشاريع وتدقيق السوق العام.

وفقا لما ذكره موقع “Indiatoday”، انخرطت شركتا OpenAI وAnthropic في منافسة شرسة للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي، وتنافست الشركتان على استقطاب أفضل الباحثين، ومليارات الدولارات من التمويل، والتفاخر بامتلاكهما أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، والآن، تتنافسان للوصول إلى وول ستريت أولاً.

ويأتي أحدث مؤشر على ذلك من خطط OpenAI المعلنة لتطوير ChatGPT، فبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، تعمل الشركة على أكبر عملية تطوير شاملة لـ ChatGPT حتى الآن، وتخطط OpenAI لتحويل روبوت الدردشة إلى تطبيق ذكاء اصطناعي متكامل يجمع بين أدوات البرمجة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وميزات إنتاجية أخرى.

ولا يقتصر الهدف على جعل ChatGPT أكثر فائدة فحسب، بل يشمل أيضاً خلق مصادر دخل جديدة مع تزايد استهداف OpenAI لعملاء المؤسسات.

التحديث ليس مجرد ترقية لـ ChatGPT

يبدو أن عملية التطوير الشاملة لـ ChatGPT التي أعلنت عنها OpenAI تتجاوز مجرد ابتكار المنتج، ويُقال إن الشركة تعيد تنظيم عملياتها الداخلية، وتوجه مواردها نحو عملاء المؤسسات، وتعزز موقعها التنافسي في مواجهة Anthropic.

قد يُساعد تحويل ChatGPT إلى منصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات الأعمال شركة OpenAI على تقديم نفسها ليس فقط كمُبتكرة لنماذج ذكاء اصطناعي متطورة، بل كشركة ذات مسار واضح نحو نمو مستدام في الإيرادات، وهو ما سيُمثل عاملاً حاسماً لمستثمري السوق العام.

سباق الاكتتابات العامة بين شركات الذكاء الاصطناعى

تأتي هذه التغييرات المُعلنة في لحظة بالغة الأهمية، ففي الشهر الماضي، أشارت تقارير عديدة إلى أن OpenAI كانت تُحضّر لتقديم أوراق الاكتتاب العام بشكل سري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ثم فاجأت شركة Anthropic القطاع بإعلانها أنها قدّمت بالفعل مسودة S-1 سرية، مُتخذةً بذلك خطوة كبيرة نحو ما قد يُصبح أحد أكبر الاكتتابات العامة في تاريخ التكنولوجيا.

نظراً لأن الملفات السرية تبقى طي الكتمان، يعتقد بعض المراقبين في القطاع أن OpenAI ربما تكون قد قدّمت بالفعل أوراقها دون أي إعلان رسمي، وإذا كان هذا صحيحاً، فقد يكون التنافس بين عملاقي الذكاء الاصطناعي أشدّ مما يبدو.

اليوم السابع