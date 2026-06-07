هل تحتاج إلى إعادة ضبط جهازك العصبى؟.. فوائد صحية مذهلة للشعور بالخوف

قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى، لكن الشعور بالخوف في بيئة آمنة قد يحمل فوائد صحية ونفسية غير متوقعة فبينما يسعى معظم الناس إلى تجنب الخوف والتوتر، تشير أبحاث حديثة إلى أن التعرض لمصادر خوف مسيطر عليها، مثل أفلام الرعب، يمكن أن يساعد في إعادة تنظيم الجهاز العصبي وتحسين القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية بحسب موقع woman world.

كيف يعمل الخوف الآمن؟

يعتمد مفهوم “الخوف الآمن” على تعريض الدماغ لموقف يبدو خطيرًا دون وجود تهديد حقيقي فعندما يشاهد الشخص فيلم رعب أو يخوض تجربة مثيرة، يتفاعل الدماغ كما لو كان يواجه خطرًا حقيقيًا، فيحفز استجابة “القتال أو الهروب” التي ترفع مستويات اليقظة والانتباه.

وبعد انتهاء الموقف المخيف، يدرك الدماغ أن الخطر لم يكن حقيقيًا، فيبدأ الجسم بالعودة إلى حالة الهدوء والاسترخاء. هذه الدورة بين التوتر والتعافي تساعد على تدريب الجهاز العصبي وتعزيز مرونته في مواجهة الضغوط المستقبلية.

ماذا يحدث داخل الجسم عند الشعور بالخوف؟

عند التعرض لموقف مخيف، تبدأ اللوزة الدماغية المسؤولة عن معالجة الخوف بإطلاق إشارات تحفز إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والنورإبينفرين.

تؤدي هذه _غغ إلى زيادة معدل ضربات القلب ورفع مستوى التركيز والانتباه. وبعد ثوانٍ قليلة، يتدخل الفص الجبهي في الدماغ ليؤكد أن الموقف آمن، مما يسمح للجسم بالانتقال تدريجيًا من حالة التأهب إلى حالة الاسترخاء.

خلال هذه المرحلة، يتم إفراز مواد كيميائية مثل الدوبامين والإندورفين، ما يمنح شعورًا بالراحة والمتعة والإنجاز بعد انتهاء التجربة.

فوائد صحية محتملة للخوف الآمن

يرى متخصصون في الصحة النفسية أن التعرض المنتظم لمستويات معتدلة من الخوف الآمن قد يوفر العديد من الفوائد، منها:

تحسين القدرة على التعامل مع التوتر

يساعد الخوف الآمن على تدريب الجهاز العصبي على التعامل مع المواقف الضاغطة بطريقة أكثر فعالية، ما قد ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية.

زيادة التركيز والانتباه

تؤدي هرمونات التوتر التي يتم إفرازها أثناء التجربة إلى رفع مستوى اليقظة الذهنية وتحسين التركيز لفترة مؤقتة.

تعزيز الشعور بالطاقة

يشعر كثير من الأشخاص بزيادة النشاط والحيوية بعد مشاهدة فيلم رعب أو خوض تجربة مثيرة بسبب ارتفاع مستويات الأدرينالين.

الشعور بالاسترخاء بعد انتهاء التجربة

يمنح الانتقال من الخوف إلى الأمان إحساسًا قويًا بالراحة النفسية، وهو ما يفسر شعور البعض بالهدوء بعد مشاهدة أفلام الرعب.

لماذا قد تستفيد النساء بشكل خاص؟

تشير بعض الآراء النفسية إلى أن النساء اللواتي يعانين من مستويات مرتفعة من القلق أو التوتر قد يجدن في تجارب الخوف الآمن وسيلة فعالة لتفريغ المشاعر السلبية واستعادة الشعور بالسيطرة.

كما أن مشاهدة أفلام الرعب مع الآخرين قد تعزز الترابط الاجتماعي من خلال مشاركة المشاعر والانفعالات خلال التجربة.

هل يناسب الخوف الآمن الجميع؟

اليوم السابع