نور إيهاب تشيع جنازة جدها من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم

أعلنت الفنانة نور إيهاب وفاة جدها لوالدتها بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً أدخلته العناية المركزة، وشيعت الجنازة ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

قصة مسلسل اتنين غيرنا

في جانب آخر شاركت نور إيهاب في شهر رمضان الماضي في مسلسل اتنين غيرنا والتي دار ت أحداثه حول رجل وامرأة من عالمين مختلفين تجمعهما الصدفة، قبل أن تتشابك خيوط الماضى، ويجد كل منهما فى الآخر طوق نجاة من أزماته.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين، دينا الشربينى، هنادى مهنا، صابرين النجيلى، أحمد حسن، فدوى عابد، نور إيهاب، ناردين فرج، ومحمد السويسى، مع حضور لافت لعدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

اليوم السابع