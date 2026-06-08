الرئيس الصينى لزعيم كوريا الشمالية : بكين لن تتراجع عن دعم بيونجيانج

قال الرئيس الصيني شي جين بينج لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الاثنين، خلال قمة نادرة في بيونجيانج إن الصين لن ​تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم.

كيف وصف الجانبان أهمية العلاقات الثنائية؟

وأظهر ‌ملخص رسمي للاجتماع صادر عن الصين أن شي ابلغ كيم أن على الجارتين تعزيز العلاقات الاستراتيجية وحماية سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية بحزم، وذلك في وقت تتطلع فيه بكين إلى تقارب أكبر مع بيونجيانج.

وبحسب وكالة رويترز، قال شي لكيم خلال أول رحلة دولية له هذا العام “أشعر ​بالسعادة البالغة، وأشعر أيضا بتقارب خاص”.

وأظهر الملخص أن شي شدد لكيم على أن الصين ستستمر ​في تقدير صداقتها التاريخية مع كوريا الشمالية، بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على الوضع الدولي.

وأضاف شي “لن يتغير الدعم الراسخ لقيادة الزعيم كيم جونج أون للقضية الاشتراكية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما لن يتغير ​العزم الراسخ على حماية المصالح المشتركة… والأوضاع الاستراتيجية المواتية”.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية صينية ​وصول شي إلى بيونجيانج وسط استقبال حافل من كيم وقرينته ري سول جو، وصفوف من حرس الشرف، ‌وقدم ⁠أطفال أيضا باقات من الزهور.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن مراسم الاستقبال شملت إطلاق 21 طلقة مدفعية للتحية وردد حاضرون من الحشود شعارات وأطلقوا بالونات في الهواء.

وقال شي في وقت سابق إن العلاقات بين بكين وبيونجيانج وصلت إلى “نقطة انطلاق تاريخية جديدة”، قبل أن يدعو إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدبلوماسية ​وإنفاذ القانون والجيش وكذلك ​الزراعة والتجارة والتكنولوجيا ⁠والبناء.

وتعهد شي بالتعاون مع كوريا الشمالية ​من أجل ⁠تعزيز التعددية العادلة والمنظمة وكذلك العولمة الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل يشكل المسعى المشترك للبلدين.

وظهر في مقطع مصور نشرته شينخوا أعلام البلدين متراصة على ⁠طول ​الشوارع الرئيسية للعاصمة بيونجيانج.

ويرافق شي في الزيارة الرسمية قرينته ​بنغ لي يوان ووزير الخارجية وانغ يي.

اليوم السابع