مرهق دايمًا وبتتعصب بسرعة؟.. انتبه لـ 5 إشارات خفية أن جسدك يحتاج لاستراحة

دائمًا ما يحاول الجسد أن يخبرنا بطريقته الخاصة عندما يصبح بحاجة إلى التوقف قليلًا واستعادة طاقته، إلا أن كثيرين يتجاهلون هذه الإشارات أو لا يدركون دلالاتها، ما يؤدي إلى تفاقم الشعور بالإرهاق والضغط النفسي مع مرور الوقت. وفي السطور التالية نستعرض أبرز العلامات التي قد يرسلها الجسد لتنبيهك إلى حاجتك للراحة، وفقًا لما أورده موقع “YourTango”.

علامات جسدية تخبرك بضرورة الحصول على الراحة

متعب طوال الوقت

عرف عالم النفس هربرت فرويدنبرجر الإرهاق الوظيفي عام 1974 بأنه “الإنهاك الناتج عن بذل جهد مفرط في العمل، سواءً من حيث الطاقة أو القوة أو الموارد”. ومن بين أعراض الإرهاق الوظيفي التي وصفها، الإرهاق والتعب، وغالباً ما يصاحبهما الأرق.

رغم أن الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً قد يكون صعب المنال للكثيرين، خاصةً مع التقدم في السن، إلا أن الإرهاق الناتج عن الإجهاد لا يزول بالراحة وحدها.

الشعور بالإرهاق حتى بعد ليلة نوم كاملة يدل على أن جسمك مُرهَق فوق طاقته. لذا، فإن أخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل الحادة يُساعد على إعادة ضبط جهازك العصبي ويمنحك الراحة التي تحتاجها.

توتر ومشاكل هضم

إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية متكررة لا يستطيع طبيبك تفسيرها، فقد يكون ذلك مرتبطًا بمدى إرهاقك وتوترك. ألم المعدة، ومشاكل الهضم، وتغيرات الشهية، كلها مؤشرات على الإرهاق.

أوضحت دراسة أجريت عام 2023 ونُشرت في مجلة البحوث النفسية الجسدية أن هناك العديد من الأعراض الجسدية الحقيقية التي تتزامن مع التحديات العاطفية.

قيمت الدراسة 687 مشاركًا سويديًا يعانون من الإرهاق الشديد، ووجدت أن أعراض الجهاز الهضمي شائعة بشكل خاص. وشملت هذه الأعراض، على سبيل المثال، آلام المعدة والغثيان وعسر الهضم. ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بالإرهاق يزداد بمقدار 1.52 مرة مع كل عرض إضافي.

تعاني من تشوش ذهني

يُعد الشعور بالتشوش الذهني علامةً على أن جسمك يُرسل إليك تحذيراً بأن الوقت قد حان لأخذ قسط من الراحة. يُعرف خبراء موقع ” سايكولوجي توداي” التشوش الذهني بأنه “نوع من الخلل الإدراكي يتميز بضعف الذاكرة، وصعوبة التركيز، والارتباك، والإرهاق الذهني”.

يُعد الشعور بالتشوش الذهني شائعًا في أوقات التوتر الشديد. فالضغط النفسي المزمن يُبقي الجهاز العصبي في حالة تأهب قصوى، مما يجعلك في حالة من الخوف أو المواجهة أو التجمد. وقد يصعب إنجاز حتى أبسط المهام لأن الدماغ يكون في وضع البقاء، مما قد يُشعرك بالإرهاق من ضغوط الحياة اليومية.

الشعور بالتشوش الذهني ليس مجرد علامة على الإرهاق المهني، بل قد يمتد تأثيره إلى حياتك الشخصية ويؤثر على عائلتك.

الخدر العاطفي

الشعور بالانفصال عن مشاعرك أو عن المحيطين بك علامة واضحة على الإرهاق ليس هذا مجرد تعب بسيط، بل هو إرهاق حقيقي، وجسمك (وعقلك) يأملان أن تنتبه لذلك.

سريع الغضب ويصعب إرضاؤك

أوضح الدكتور فرويدنبرجر أن العلامات السلوكية للإرهاق تشمل ازدياد الإحباط والغضب. ولذلك، فإن الشعور بالإنفعال تجاه أمور بسيطة لا تزعجك عادةً يُعد من أبرز العلامات التي تدل على حاجتك إلى أخذ قسط من الراحة.

اليوم السابع