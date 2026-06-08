وداعاً للأوامر التقليدية.. «سيرى» يتحول إلى وكيل ذكاء اصطناعى شامل

تستعد شركة آبل بشغف كبير وغير مسبوق لإطلاق أكبر تحديثاتها التقنية والتكنولوجية خلال مؤتمر المطورين العالمي لعام 2026 الذي سيعقد في مقرها الرئيسي بمدينة كوبرتينو، حيث تتوجه أنظار العالم الرقمي بأسره نحو الكشف عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستعيد تشكيل تجربة المستخدمين بالكامل وتفتح آفاقًا جديدة، لتشمل هذه التحديثات الجوهرية إعادة تصميم جذرية للمساعد الصوتي سيري ليصبح روبوت محادثة متطوّرًا ومستقلًا قادرًا على المنافسة بقوة وحزم مع النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى المتاحة حاليًا في السوق العالمي التنافسي

ووفقًا لتقرير منشور بموقع صنداي غارديان لايف، فإن هذا الحدث السنوي البارز الذي يحمل شعار كل الأنظمة تضيء سيشهد التركيز الأكبر والأعمق على دمج أدوات الذكاء التوليدي المبتكرة داخل نظام التشغيل ios 27 الجديد المنتظر، مما يتيح للمستخدمين في كل مكان إجراء محادثات طبيعية ومعقدة ومشاركة الصور والمستندات بمرونة وسلاسة تامة، مع الحفاظ الصارم على أعلى معايير الخصوصية والأمان التي تميز أجهزة الشركة وتوفر ضوابط قوية لحذف سجلات المحادثات تلقائيًا وبشكل آمن تمامًا

يمثل التحديث المرتقب للمساعد سيري نقلة نوعية وتاريخية في كيفية تفاعل الأفراد مع هواتفهم الذكية التابعة لشركة آبل حصريًا، حيث سيتحول النظام من مجرد أداة تقليدية لتنفيذ الأوامر البسيطة والمحدودة إلى وكيل ذكاء اصطناعي شامل يمتلك قدرات استنتاجية وتحليلية واسعة تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للمستخدمين المحترفين والعاديين، وتعتمد هذه الخطوة الاستراتيجية المتقدمة على بنية تحتية برمجية معقدة ومحكمة تسمح بمعالجة كميات ضخمة من البيانات محليًا ومباشرة على الأجهزة الذكية لضمان سرعة الاستجابة القصوى وحماية المعلومات الشخصية الحساسة من التسريب أو الاستغلال الخارجي المباشر في ظل تنامي التهديدات السيبرانية

التأثير على المشهد التكنولوجي العالمي

إن دخول عملاق التكنولوجيا بقوة وثبات إلى حلبة الذكاء الاصطناعي التوليدي سيفرض ضغوطًا تنافسية هائلة وتاريخية على كافة الشركات المنافسة وسيدفع عجلة الابتكار العالمي نحو مستويات غير مسبوقة في مجال إنتاج وتطوير الهواتف الذكية وتطبيقاتها العملية، وبفضل تكامل هذه الأنظمة الذكية الحديثة مع الأجهزة المتقدمة القابلة للطي وتحديثات الخصوصية الصارمة تتجه الصناعة بأكملها نحو توفير حلول تقنية فريدة توازن باحترافية بين الكفاءة الفائقة والموثوقية العالية والأداء المنقطع النظير، مما يعزز بشكل كبير من مكانة الشركة الريادية والاستراتيجية في رسم ملامح مستقبل التقنيات الاستهلاكية المتقدمة وتوجيه مسار التكنولوجيا نحو التمركز حول الإنسان وتسهيل حياته اليومية والعملية.

اليوم السابع