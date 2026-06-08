طريقة عمل كيكة الشكولاتة فى أكواب.. اعملى حاجة حلوة فى دقايق

تفضل الكثير من الأمهات تحضير وصفات حلوى سريعة ولذيذة لأفراد الأسرة خلال التجمعات المسائية، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى وقت طويل أو مكونات كثيرة، وتعد كيكة الشوكولاتة في الأكواب من الخيارات المثالية لعشاق الحلويات، وتعرف بطعمها اللذيذ وسهولة التحضير، كما يمكن إعدادها في دقائق معدودة باستخدام مكونات متوافرة في معظم المنازل، ومن السهل تقديمها إلى جانب القهوة أو الشاي أو العصائر المختلفة وفيما يلي نستعرض طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في الأكواب، وفقًا لما نشره موقع Tasty.

مكونات كيكة الشوكولاتة في الأكواب تكفي شخصين

نصف كوب من شوكولاتة البندق المذابة

بيضتان

نصف كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

طريقة عمل كيكة الشكولاتة في الأكواب

ابدئي بخفق البيضتين جيدًا في وعاء متوسط الحجم، ثم أضيفي شوكولاتة البندق المذابة مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج المكونات تمامًا، بعد ذلك، أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك المستمر للحصول على خليط ناعم ومتجانس بقوام يشبه خليط الكيك التقليدي.

قسمي الخليط بالتساوي بين كوبين مقاومين للحرارة ومناسبين للاستخدام في الميكروويف، ثم ضعيهما داخل الميكروويف لمدة دقيقتين أو حتى تنضج الكيكة وترتفع قليلًا.

بعد إخراج الأكواب من الميكروويف، اتركيها لتبرد لمدة 5 دقائق، ثم زيني الوجه بطبقة من الشوكولاتة المذابة أو أي إضافات مفضلة مثل المكسرات أو رقائق الشوكولاتة.

اليوم السابع