أحمد جلال يطرح أغنية مصر فوق دعمًا للفراعنة في كأس العالم 2026

طرح المطرب أحمد جلال أغنيته الوطنية الجديدة “مصر فوق” بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أغنية مصر فوق من كلمات محمد جابر، وألحان رامي منسى، وتوزيع أنور عمرو، فيما تولى يحيى المالكي مهام المكس والماستر. وتأتي الأغنية بإيقاع حماسي، وتمزج بين الفخر بالحضارة المصرية وتاريخ الفراعنة، وبين الإشادة بإنجازات الكرة المصرية وعطاءاتها على المستويين العربي والإفريقي.

وقام أحمد جلال بإهداء الأغنية إلى الشركة المتحدة للرياضة، لعرضها عبر شاشات قنوات “أون سبورت” وإذاعتها على منصاتها وإذاعاتها المختلفة، بهدف دعم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في المونديال.معلومات عن كأس العالم 2026:

كان قد طرح مؤخرا المطرب احمد جلال لإطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “سِمَاوي”، وذلك بعد انتهاء عملية تسجيلها مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتسم الأغنية، التي من ألحان وتوزيع يحيى المالكي، بطابع موسيقي جديد، حيث شارك في أدائها الرابر الأمريكي “دوسو أونو” بمقطع باللغة الإنجليزية، بينما تولى عملية الميكس والماستر المهندس ماهر صلاح.

اليوم السابع