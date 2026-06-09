نهاية الدعم قادمة.. واتساب يتوقف ببعض هواتف آيفون في هذا الموعد

أعلن واتساب عن تغيير هام لمستخدمي آيفون، سيؤثر على طريقة استخدام التطبيق مستقبلاً، فبداية من 30 نوفمبر 2026، سيعمل واتساب فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث، سيؤثر هذا التحديث على جميع مستخدمي آيفون الذين يعملون بإصدار iOS أقدم من 15.5، بما في ذلك مستخدمي واتساب للأعمال.

دعم أجهزة iOS القديمة لضمان الوصول إلى التطبيق

على مر السنين، عمل واتساب على دعم الإصدارات الأحدث والأقدم من نظام iOS، ركز واتساب باستمرار على إبقاء التطبيق متاحًا لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، حتى على الأجهزة والإصدارات القديمة من البرامج، على الرغم من أن واتساب يُبقي التطبيق متوافقًا مع الأجهزة القديمة، إلا أن دعم الإصدارات القديمة من نظام iOS يتطلب جهدًا كبيرًا، ومع ذلك، فقد سمح هذا لملايين المستخدمين حول العالم بمواصلة استخدام واتساب حتى على الأجهزة القديمة.

لكن مع استمرار واتساب في طرح ميزات جديدة، تتغير متطلباته حتمًا بمرور الوقت، تعتمد بعض الميزات الجديدة على إمكانيات متوفرة فقط في الإصدارات الأحدث من نظام iOS، هذا يجعل من الصعب الاستمرار في دعم البرامج القديمة، كما أن دعم إصدارات iOS القديمة قد يُبطئ عملية التطوير ويُحد من ما يُمكن أن يُقدمه واتساب، في مرحلة ما، يُصبح التوقف عن دعم الإصدارات القديمة خطوة ضرورية لتطوير التطبيق، اليوم، يُرسل واتساب إشعارًا يطلب من المستخدمين تحديث إصدار iOS الخاص بهم استعدادًا للتغييرات القادمة على أنظمة التشغيل المدعومة.

اليوم السابع