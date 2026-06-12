مكة المكرمة تواصل انتعاشها الاقتصادي بعد الحج

تواصل مكة المكرمة الحفاظ على زخمها الاقتصادي والتجاري عقب انتهاء موسم حج هذا العام ومغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم، مستفيدة من منظومة تشغيلية متكاملة وبنية تحتية متطورة أسهمت في ترسيخ استدامة النشاط الاقتصادي والخدمي على مدار العام، وعدم اقتصاره على المواسم الكبرى فقط.

ورصدت “واس” استمرار الحركة التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، حيث تشهد الأسواق التجارية والمراكز التسويقية والمحال التجارية والمطاعم والفنادق نشاطًا مستقرًا يتماشى مع متطلبات السكان والمعتمرين والزوار، بعد فترة استثنائية من الكثافة التشغيلية صاحبت موسم الحج، الذي يُعد أحد أكبر المواسم الاقتصادية في المنطقة.

وشهدت الأسواق المركزية المحيطة بالمسجد الحرام خلال موسم الحج حركة شرائية نشطة مدفوعة بإقبال الحجاج على اقتناء الهدايا التذكارية والمنتجات المحلية والمستلزمات الشخصية، فيما تواصل تلك الأسواق أداءها التجاري بعد الموسم مستفيدة من التدفق المستمر للمعتمرين والزوار، مع إعادة تنظيم العمليات التشغيلية والاستعداد للمواسم المقبلة.

وفي القطاع الفندقي، انتقلت المنشآت الإيوائية بسلاسة من مستويات إشغال مرتفعة خلال موسم الحج إلى معدلات تشغيل مستقرة، مع مواصلة استقبال المعتمرين والزوار، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة الدورية والتجهيزات الفنية التي تسهم في المحافظة على جودة الخدمات ورفع جاهزية المرافق للمواسم القادمة.

ويواصل مقدمو خدمات الإعاشة إلى جانب المطاعم الأعمال بوتيرة منتظمة بعد فترة تشغيل مكثفة استمرت طوال موسم الحج، مستفيدين من الخبرات التشغيلية المتراكمة، ومواصلين تقديم خدماتهم لقاصدي مكة المكرمة على مدار العام ضمن منظومة خدمية متكاملة.

وأوضح عدد من العاملين في القطاع التجاري أن موسم الحج يمثل ذروة سنوية للنشاط الاقتصادي في مكة المكرمة، إلا أن الحركة التجارية لا تتوقف بانتهائه، بل تستمر مدعومة بمواسم العمرة والزيارة وما تشهده المدينة من تدفق مستمر للزوار، الأمر الذي يعزز استدامة الأعمال والفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن مرحلة ما بعد الحج تشهد استمرار تنفيذ الخطط التشغيلية والميدانية للمحافظة على مستوى الخدمات البلدية والنظافة العامة، إلى جانب أعمال الصيانة والتأهيل للمرافق العامة، بما يواكب عودة الحركة الطبيعية للمدينة ويعزز جودة الحياة للسكان والزوار والمعتمرين.

وأوضحت أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها وفق برامج تشغيلية مستمرة تسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الخدمات، مشيرةً إلى أن النجاحات التشغيلية التي تحققت خلال موسم الحج أسهمت في تعزيز الجاهزية للمواسم المقبلة ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.

وتعكس هذه المؤشرات قوة ومتانة الاقتصاد المحلي في مكة المكرمة وقدرته على المحافظة على وتيرة نموه ونشاطه بعد المواسم الكبرى، في ظل منظومة اقتصادية متكاملة ترتبط بالحج والعمرة والخدمات المساندة لهما، وتستند إلى استثمارات مستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتشغيلية.

وتواصل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في العاصمة المقدسة أداء أعمالها بكفاءة واستقرار بعد موسم الحج، بما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي ويدعم مستهدفات التنمية وجودة الخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة على مدار العام.

جريدة الرياض