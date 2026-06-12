تراجع حاد في أسعار النفط بعد تصريحات ترامب حول إلغاء الضربات على إيران

تسارعت أسعار النفط العالمية في الانخفاض لتصل إلى 3–3.5% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إلغاء القصف الذي كان مقرراً مساء الخميس على إيران، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 20:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود أغسطس الآجلة لخام برنت بنسبة 3.48% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 89.87 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود يوليو لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 3.25% لتصل إلى 87.1 دولار.

كما صرّح الرئيس الأمريكي يوم الخميس بأنه سيعلن قريبا مكان وزمان توقيع الاتفاق، وأن البنود النهائية للاتفاق مع إيران قد تم تنسيقها بين جميع الأطراف المشاركة، الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى.

وقبل تصريحات ترامب، كانت أسعار النفط تشهد تراجعا طفيفا فقط.

المصدر: RT