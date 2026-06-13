الإنجاز الأهم.. سلاف فواخرجي تحتفل بتخرج ابنها من الجامعة الأميركية

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها بتخرج نجلها علي من الجامعة الأميركية بالقاهرة، بحضور زوجها الفنان وائل رمضان وابنها الأكبر حمزة.

ونشرت سلاف فواخرجي صورًا من حفل التخرج عبر حسابها على «إنستجرام»، وثّقت خلالها هذه المناسبة العائلية المميزة.

وكتبت: «تربية وتعليم أولادنا هو الإنجاز الأهم والاستثمار الحقيقي في حياة الأهل… حاولنا على قد ما بنقدر، وإن شاء الله ما نكون قصّرنا، والحمد لله دائمًا وأبدًا… ويقدرنا نكمّل. شاكرين وممتنين لكل شيء حولنا.. وشكرًا علي على تعبك وجهدك وإحساسك العالي بالمسؤولية، بحترمك كتير كتير وبحبك».

وكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، النجمة السورية سلاف فواخرجي، في حفل افتتاح الدورة العاشرة التي عقدت في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الماضي، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم النجمة سلاف فواخرجي يأتي تقديرا لموهبتها كممثلة صاحبة مسيرة فنية متميزة تضم العديد من الأفلام التي تعاونت فيها مع مخرجين كبار وقدمت من خلالها أدوارا تعبر عن واقع المرأة العربية.

صدى البلد