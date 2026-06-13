إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ

نجحت شركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات الكهربائية العمود الفقري لإمبراطورية الأمريكي إيلون ماسك، ​في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليار دولار من طرحها العام الأولي أمس الخميس.

ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حالياً في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار.

وبإضافة استثماراته ​في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة.

وتحول ماسك إلى اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع مئات الملايين من المستخدمين.

ولد ماسك (54 عاما) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي. التحق بجامعة بنسلفانيا وتخرج فيها عام 1997.

تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عام 2008 مدفوعا بقناعته بأن السيارات الكهربائية يمكن أن تجمع بين الأداء العالي والميزات البرمجية المتقدمة، وهو ما ساهم في إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية.

الشرق القطرية