نسرين أمين فى صيف 2026 السينمائى.. بطلة فى بيج رامى وضيفة مع صقر وكناريا

تعيش الفنانة نسرين أمين حالة من النشاط الفني الملحوظ خلال موسم الصيف السينمائي الحالي، حيث تسجل حضورًا لافتًا من خلال مشاركتها في عملين سينمائيين مختلفين حيث تشارك نسرين أمين كضيفة شرف في فيلم صقر وكناريا، في الوقت نفسه، تقدم أحد أدوار البطولة فى فيلم بيج رامى.

ظهور بمشهدين في صقر وكناريا

تشارك نسرين أمين بظهور خاص خلال مشهدين خلال أحداث فيلم صقر وكناريا المقرر طرحه يوم 24 يونيو، والذي يشهد أول بطولة مشتركة تجمع بين محمد إمام وشيكو ويشارك في البطولة يسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث فيلم صقر وكناريا حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثاً عن حياة أكثر استقراراً، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على “بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

نسرين أمين زوجة محمد عبد الرحمن في بيج رامى

فيما تقدم نسرين أمين أحد أدوار البطولة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال المقرر عرضه الشهر المقبل ضمن موسم الصيف السينمائي أيضاً، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة محمد عبد الرحمن توتا الذي يظهر بدور والد رامز جلال، فيما يشارك في بطولة العمل بسمة بوسيل، محمد أنور، محمود حافظ، هدى الإتربي، إسماعيل فرغلي. والعمل من إخراج محمود كريم، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج وليد صبري وأحمد بدوي.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل مشاغب يعشق المقالب والمغامرات، يجسد شخصيته رامز جلال، قبل أن يتعرض لموقف غامض يغيّر حياته بالكامل. فبعد تناوله أحد الأدوية واستيقاظه من النوم، يكتشف أنه تحول بصورة مفاجئة إلى رجل بالغ، ليجد نفسه أمام عالم مختلف تماماً، ويحاول التأقلم مع حياته الجديدة وسط العديد من المفارقات الكوميدية.

اليوم السابع