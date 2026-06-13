تفاصيل البلاغات.. ميتا تعترف بعطل فيسبوك وانستجرام وترفض الإفصاح عن السبب

تعرضت منصات ميتا، فيسبوك وإنستجرام وماسنجر التابعة لشركة ميتا لعطل عالمي واسع النطاق أدى إلى اضطراب الخدمة لدى ملايين المستخدمين حول العالم أمس، وسط حالة من الارتباك بسبب تسجيل خروج مفاجئ للحسابات وتعذر الوصول إلى بعض الخدمات لساعات، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

مئات الآلاف من البلاغات خلال ساعات

ووفقًا لبيانات منصة Downdetector التي أوردتها رويترز، بدأت مؤشرات العطل بالظهور خلال ساعات النهار أمس، حيث أبلغ المستخدمون عن مشكلات في تسجيل الدخول وتحميل الصفحات واستخدام خدمات المراسلة، بينما تجاوز عدد البلاغات المسجلة أكثر من 113 ألف بلاغ متعلق بفيسبوك، إضافة إلى آلاف البلاغات الخاصة بإنستغرام.

وأكد مستخدمون في عدة دول ظهور رسائل خطأ مختلفة واختفاء بعض الصفحات أو تعذر الوصول إليها، فيما تعرض آخرون لتسجيل خروج إجباري من حساباتهم دون سابق إنذار.

وفي مصر شملت أنواع الأعطال وفق البلاغات المقدمة لمنصة Downdetector، أعطال في الدخول للمنصة بنسبة 41% و أعطال في التطبيق نفسه بنسبة 32% وأعطال في الوصول للسيرفر “الخادم” بنسبة 23%

اليوم السابع