ميرنا نور الدين تستأنف تصوير «أنا أنت.. أنت مش أنا» بعد توقف عام

استأنفت النجمة ميرنا نور الدين تصوير أحداث مسلسلها الجديد “أنا أنت .. أنت مش أنا”، وذلك بعد عام من التوقف، بسبب صعوبة تنسيق المواعيد الأبطال المرتبطين بأعمال أخرى أو السفر خارج القاهرة، حيث تم تصوير أسبوعين خلال الأحداث فبل التوقف.

أبطال وقصة مسلسل أنا انت.. انت مش أنا

مسلسل أنا إنت إنت مش أنا، انطلق تصويره في مايو الماضي، وينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة معتصم النهار، ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويتناول مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا، تأثير العالم الافتراضي الميتافيرس والذكاء الاصطناعي على الهوية الإنسانية، حيث يمتلك أبطاله نسخًا رقمية آفاتار تحاول تحقيق أحلام لم تتحقق في الواقع، مما يخلق صراعًا بين الواقع والوهم، وفي نفس الوقت يتم التطرق إلى إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا، مخاطر الهروب من الواقع، وكيفية تعامل الإنسان مع التطور التكنولوجي.

غياب ميرنا نور الدين عن رمضان 2026

ميرنا نور الدين غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، حيث اعتذرت عن المشاركة في أكثر من مسلسل عُر ض عليها، لرغبتها في الحصول على إجازة هذا الموسم لاسيما أنها مرتبطة بأكثر من عمل جديد خلال الفترة المقبلة، أولها أنا انت.. انت مش أنا” الذي تعمل على الانتهاء منه قبل التحضير لأعمالها الجديدة.

ميرنا نور الدين قدمت فى رمضان الماضى 2025 بطولة مسلسل فهد البطل أمام أحمد العوضى، وجسدت خلال أحداثه شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف العديد من الأسرار، كما عُرض لها أيضاً مسلسل “في لحظة” الذي جمعها مع أحمد فهمي وتم عرضه حصرياً عبر احدى المنصات الرقمية.

اليوم السابع