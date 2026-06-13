بحضور توم كروز.. ديفيد بيكهام يحصل على نجمة فى ممر المشاهير

حصل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، خلال حفل مميز شهد حضور زوجته فيكتوريا بيكهام والنجم العالمي توم كروز،⁣ إضافة لحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وبعد حصوله عليها عانقه توم كروز، وقال عن اللاعب ديفيد: «لا أحد يستحق نجمة على ممشى المشاهير فى هوليوود أكثر منه».

وأشاد توم كروز ببيكهام، قائلًا: «على الرغم من كل الأرقام القياسية والإنجازات والتقدير فإن نجاحه لم يغير من جوهره قط، ومازال يحافظ على القيم الأساسية نفسها التى أوصلته إلى ما هو عليه اليوم، وحقيقى لا أحد يستحق نجمة أكثر منه».

وفى مايو السابق، واحتفالًا بالذكرى الأربعين لصدور فيلم Top Gun، أعيد عرضه مجددًا فى دور السينما بمختلف أنحاء مصر، حيث انطلق عرضه أمس الخميس، ليمنح الجمهور فرصة جديدة لمشاهدة أحد أبرز الأفلام الأيقونية فى تاريخ السينما العالمية.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من نخبة طيارى البحرية الأمريكية داخل مدرسة الأسلحة الجوية الشهيرة «Top Gun»، حيث يخوضون تدريبات شاقة ومنافسات شرسة، يدفعون خلالها بطائراتهم وقدراتهم إلى أقصى الحدود لإثبات من هو الأفضل. ويقدم النجم Tom Cruise شخصية «بيت ميتشل»، فى أداء أصبح علامة فارقة وأسهم فى صناعة شعبية الفيلم التى امتدت لعقود.

ولأول مرة، جرى ترميم الفيلم بالكامل ليُعرض بأحدث الصيغ السينمائية الغامرة، من بينها 4DX وScreenX وIMAX 2D، بما يتيح للجمهور تجربة مشاهدة استثنائية تنقل أجواء المعارك الجوية بحيوية وواقعية غير مسبوقتين.

المصري اليوم