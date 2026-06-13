رامى صبرى يطرح كليب أغنيته الجديدة القمر قبل طرح الألبوم بـ3 أيام.. فيديو

طرح النجم رامي صبري كليب أغنيته الجديدة “القمر”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والمقرر طرحه كاملا يوم 16 يونيو الجاري، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الخضري، توزيع: فلسطيني وعمرو الخضري، ميكس ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية القمر

فين؟ اهو .. القمر فين؟ اهو

ده عليه العين يومه النهارده

فين ؟ العسل فين ؟ اهو

شاورو عليه قولوله يهدا

القمر جه شاورو وقولو ماشاء الله عليه

ده عينيه حلويين سحروني وهاعمل ايه

خطير وجميل في عقول بتطير

كل اللي يشوفه يبلم ليه

مين ! اهو .. أحلى الحلويين اهو

ده مفيش جامدين اهو .. هو اللي فيهم

بان القمر بان اهو .. عامل جنان والناس لاغيهم

ده القمر جه شاورو وقولو ماشاء الله عليه

ده عينيه حلويين سحروني وهاعمل ايه

خطير وجميل في عقول بتطير

كل اللي يشوفه يبلم ليه

يذكر أن رامى صبري طرح مؤخرا أغنية “بفرحك وانت تزعلنى” من البوم “القمر” وهى من كلمات حازم اكس وألحان رامي صبري وتوزيع كوليبكس، حيث يشهد الألبوم حالة من التنوع الموسيقي، حيث يضم مجموعة من الأغاني التي تجمع بين الطابع الرومانسى والدرامى العصري والموسيقى الحديثة، إلى جانب تعاونات مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الذين يشاركونه تقديم شكل فني متطور يواكب تطلعات الجمهور.