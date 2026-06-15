لماذا تكون بعض منافذ USB باللون البنفسجى؟ ولماذا لا تُباع فى الولايات المتحدة؟

عندما ترى منفذ USB باللون البنفسجي أو الأخضر أو الأحمر، فاعلم أن هذا ليس معيارًا رسميًا عالميًا، الجهة المنظمة لمعايير USB وهي USB Implementers Forum تعتمد ألوانًا محدودة فقط للدلالة على السرعات القياسية: الأبيض لـ USB 1.0، الأسود لـ USB 2.0، والأزرق لـ USB 3.0 وما بعده، أما باقي الألوان فهي اختيار خاص بكل شركة وليس لها معنى موحد.

بمعنى أبسط، اللون في كثير من الأحيان مجرد “تلميح بصري” من الشركة المصنعة، وليس ضمانًا لمواصفات السرعة أو الشحن

لماذا يُستخدم اللون البنفسجي تحديدًا

في بعض الحالات، يتم استخدام اللون البنفسجي للدلالة على الشحن السريع أو الأداء العالي، خصوصًا في أنظمة شحن خاصة ببعض الشركات مثل هواوي، حيث ارتبط اللون بقدرات شحن مرتفعة أو تقنيات مثل الشحن السريع، لكن المشكلة أن هذا الترميز ليس عالميًا، أي أن نفس اللون قد يعني شيئًا مختلفًا حسب الشركة، أو قد لا يعني شيئًا على الإطلاق خارج نظامها البيئي.

حتى داخل الصناعة، لا يوجد تعريف رسمي للون البنفسجي ضمن معايير USB، لذلك يظل استخدامه “اختياريًا وتسويقيًا” أكثر منه تقنيًا.

لماذا لا تنتشر هذه المنافذ كثيرًا في الولايات المتحدة؟

السبب ليس تقنيًا بحتًا، بل مرتبط بالسياسات والسوق، فبعض الأجهزة التي استخدمت اللون البنفسجي ارتبطت بشركات صينية مثل هواوي، وهذه الشركة واجهت قيودًا تجارية في السوق الأمريكية، ما جعل منتجاتها نادرة هناك أو غير متوفرة رسميًا، وبالتالي، المستخدم الأمريكي نادرًا ما يرى هذا الترميز اللوني مقارنة بأسواق أخرى، حيث تنتشر أجهزة تلك الشركات بشكل أكبر.

اليوم السابع