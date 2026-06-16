من الصدفة إلى الشهرة والثروة… قصص نساء خليجيات ملهمات بإنجازاتهن

في عالم الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا والحياة المليئة بالتحدّيات والصعوبات، تمكّنت بعض النساء الطموحات من السير عكس التيار، واستغلال الصدف وسرعة الانتشار وسهولة الوصول إلى الشهرة والثروة لتحقيق النجاح والريادة والتأثير في فئة واسعة من المجتمع. فمن خلال عملها كمؤثرة اجتماعية أو رائدة أعمال أو انضمامها الى البطولات الرياضية، تشارك كل سيدة رحلتها الشخصية وقدرتها على تحويل اللاشيء والتجربة إلى إنجاز كبير يفتح باب الوعي والتجربة أمام متابعيها لمعرفة أهمية الإيمان بطبيعة النساء وحُبّ الذات، والتمكين الشخصي، وكسر القيود الفكرية والاجتماعية التي قد تعيق أي تقدم لهنّ وتحول دون حلّ العقبات وتحقيق الأحلام والأماني.

فوز الفهد… مؤثرة ورائدة أعمال بالصدفة

نجحت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد بأن تكون واحدة من أشهر المدوّنات العربيات والخليجيات في مجالَي الموضة والجمال. وقد ساعدها في ذلك ملامحها الجميلة وحياتها الشخصية المليئة بالحماسة والدعم العائلي، الذي كان له الدور الأبرز في نجاحها وتحقيق الثراء الذي كانت تطمح إليه بعد دخولها تطبيق “سناب شات” بالصدفة خلال وجودها في الجامعة للاحتفال باليوم الوطني الكويتي، حيث قامت إحدى زميلاتها بتصوير فيديو عفوي لها سرعان ما انتشر بشكل هستيري بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا معها بكثافة، معبّرين عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، فعُرض عليها تمثيل إعلانات، وهو ما فتح باب الشهرة أمامها. استغلّت السيدة الكويتية في البداية جمالها واهتمامها بالموضة وشاركت كوجه إعلاني للعديد من الإعلانات العالمية والمحلية. ولم تقف فوز الفهد عند حدود شهرة السوشيال ميديا والإعلانات، بل دخلت مجال ريادة الأعمال من خلال افتتاح صالونها التجميلي الأول في مدينة السالمية الكويتية، كما تعاونت مع ماركة التجميل الشهيرة MAC في سابقة هي الأولى من نوعها في المناطق العربية، ومن بعدها أطلقت مجموعتها التجميلية الخاصة تحت اسم By Fouz Beauty والتي تضم مجموعة كبيرة من مستحضرات التجميل التي يتم تركيبها بعناية ودقة، وهي تحقق رواجاً كبيراً بين السيدات حول العالم. وبالإضافة إلى علامتها التجارية الخاصة، تتعاون فوز الفهد مع العديد من العلامات التجارية الأخرى في عالم الموضة والمجوهرات.

دانة العلمي رائدة في عالم المجوهرات

تُعد سيدة الأعمال السعودية دانة العلمي أول امرأة في المملكة تمتلك مصنعاً خاصاً للمجوهرات، وقد بدأت رحلتها في عالم الذهب والمجوهرات عام 2006، في ظل منافسة شديدة من أسماء قديمة وعلامات محلية عريقة في المملكة، ولكنها تمكنت من خلال موهبتها وعملها في التصميم من ابتكار كل ما هو مختلف ومميّز. واللافت أن طموحها الكبير لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل أسّست الرائدة في صناعة المجوهرات، شركتها الخاصة بالألماس عام 2014، وبدأت المشاركة في العديد من المعارض العالمية لاستعراض تصاميمها، وذلك في هونغ كونغ وبازل وجنيف وآريتزو، وغيرها من عواصم الدول. ودانة العلمي هي عضو في لجنة “تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة” في غرفة جدّة، كما أنها عضو “اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة” في مجلس الغرف السعودي، وقد صُنّفت في مجلة “فوربس” العالمية بالمرتبة الخامسة ضمن قائمة أنجح 10 سيدات سعوديات في ريادة الأعمال، وفي المرتبة الـ24 على مستوى الشرق الأوسط.

آمنة القبيسي والفورمولا 1… قصة عشق

بالجرأة والطموح، تمكّنت السيدة آمنة القبيسي من أن تكون أول سائقة “فورمولا 1” إماراتية تتنافس على المستوى الدولي، وهي أول امرأة عربية تشارك في نهائيات بطولة “روتاكس ماكس” العالمية، وقد شاركت في بطولة أكاديمية “الفورمولا 1” لصالح فريق “فيزا كاش آب ريسينغ”. بدأت الشابة الخليجية مسيرتها في سباقات الكارتينغ بدعم كبير من والدها، الذي هو في الأساس سائق سباقات وسياسي بارز في الإمارات، مما فتح لها المجال لتحقق نجاحاً كبيراً في السباقات المحلية والدولية، مع تخطيطها المستمر للوصول إلى مستويات أعلى في سباقات المحرّكات، بما في ذلك حلم المنافسة في حلبات “الفورمولا 1” الضخمة. انطلقت مسيرة آمنة تحت مظلة أكاديمية “ياس هيت” للسباقات، من خلال برنامج تطوير مهارات سائقي رياضة سباقات السيارات الذي أُقيم في العاصمة أبوظبي، حيث طوّرت مواهبها في الرياضة على مسار حلبة “مرسى ياس”، لتحجز مقعدها ضمن أحد أكثر الفِرق منافسةً في بطولة أكاديمية “الفورمولا 1”. وتعتمد آمنة القبيسي في مسيرتها الرياضية على مبدأ أن الحلم صعب لكنه ليس مستحيلاً، وهي لذلك تقاتل من أجل تحقيق حلمها، وقد نجحت بأن تنال لقب أول إماراتية على مضمار “الفورمولا1”، بل أول امرأة في العالم تتواجد بين عالم الكبار، وهو ما جعلها من أبرز الوجوه الإماراتية ومن السيدات المؤثّرات في جيل كامل مع الصبايا.

“فوزازا” من بلوغر الى مصمّمة محترفة

برز في السنوات الأخيرة اسم السعودية العنود بدر، واشتُهرت على السوشيال ميديا كفاشينيستا تهتم بالموضة والجمال، وسرعان ما باتت مُلهمة لعدد كبير من المتابِعات، وتحوّلت مع الخبرة والدراسة الى واحدة من أشهر مصمّمات الأزياء في العالم العربي. وتتميز السيدة المعروفة باسم “فوزازا” بجمالها وجاذبيتها، وهي مولودة لأب سعودي وأم لبنانية، وتعتبر من الوجوه الملهمة في مجال الأزياء والجمال، وقد اكتشفت شغفها وعشقها للموضة منذ نعومة أظفارها، واختارت أن تدرس هذا المجال وتكتشف أسراره لتتمكن من الدخول إليه بقوة. بدأت “فوزازا” بتصميم الأزياء، وأطلقت ماركة خاصة بها باسم Lady Fozaza عام 2011، ووصلت إلى العالمية بفضل تصميمها المميز لجاكيت البلايزر. وارتدت غالبية النجمات الشهيرات في العالم من تصاميمها، مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، عارضة الأزياء كارولينا كاركوفا، الفنانة نانسي عجرم، والإعلامية لجين عمران وغيرهنّ الكثير من الشخصيات المهمة اللواتي أصبحن ينتظرن تصاميمها في كل موسم. وبفضل مثابرتها ومجهودها، نجحت السيدة السعودية بأن تصبح سفيرة لدار “اسبوزا” في السعودية والوجه الإعلامي للدار في الشرق الأوسط. عُرفت الفاشينيستا السعودية بأسلوبها البسيط والأنيق وبقدرتها على تنسيق الملابس من أهم دور الأزياء العالمية.

رزان العزوني بين الجرأة والموهبة

استطاعت رزان العزوني من الاستحواذ على اهتمام الصحافة والمجلات التي تُعنى بالموضة بعد بيعها فستاناً مصنوعاً من الورق صمّمته لسيدة تحمل الجنسية الروسية، وارتدت الأخيرة الفستان الورقي في إحدى المناسبات الكبيرة في نيويورك، مما أثار حينها اهتمام الناس والصحافة.

أسّست رزان العزوني علامتها الخاصة عام 2008، وتميّزت بموهبتها وتصاميمها التي تركز على إبراز أنوثة المرأة واهتمامها الكبير بالتطريز اليدوي، وقد جذبت تصاميمها عدداً كبيراً من النجمات العربيات والأميركيات، أبرزهنّ: إيما روبرتس، إليزابيث بانكس، كيندال جينر وفاطمة النبوي. وفي عام 2020، أطلقت العزوني أول مجموعة ملابس خاصة بالأطفال من خلال تعاونها مع (MoonChild) في الكويت. وفي عام 2021، قدّمت العلامة أول مجموعة من الملابس بنظام الكبسولة للأطفال. تُعدّ السيدة السعودية من أبرز الرائدات في مجال تصميم الأزياء، ومن أوائل المصمّمات السعوديات اللواتي ظهرنَ في الساحة العالمية بتصاميم مبتكَرة تجمع بين الأناقة واللمسات الشرقية. لذلك تم اختيارها ضمن قائمة أبرز “سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية” عام 2021. وتمكّنت رزان العزوني من كسر القيود، والانطلاق بسرعة وشغف إلى العالمية.

مجلة لها