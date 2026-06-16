“منها أجسامنا وهواتفنا المحمولة”.. ما الذي يجذب ظاهرة البرق الكروي الطبيعية النادرة؟

قال العالم فلاديمير بيشكوف، الباحث في كلية الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية ورئيس اللجنة الروسية للبرق الكروي، إن هذه الظاهرة الطبيعية النادرة قد تنجذب إلى مصادر كهربائية مختلفة.

وأوضح بيشكوف أن من بين هذه المصادر الأجهزة المتصلة بالتيار الكهربائي والهواتف المحمولة ومعالج الكمبيوتر، وربما جسم الإنسان.

وقال إن البرق الكروي يتكون من بلازما مشحونة كهربائيا، ما يجعله يتأثر بالمجالات الكهربائية الصادرة عن الأجهزة والأسلاك والمصابيح والمقابس، مشيرا إلى ضرورة فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار أثناء العواصف الرعدية كإجراء احترازي.

وأضاف أن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر قد تكون من بين الأجسام التي تتأثر بهذه الظاهرة، داعيا إلى إطفائها وإبعادها أثناء العواصف، لافتًا إلى أن الشحنات الكهربائية قد تلعب دورا في انجذاب البرق الكروي.

وأشار العالم إلى أن البرق الكروي قد يتأثر أيضا بجسم الإنسان بسبب وجود السوائل والشحنات الكهربائية داخله، موضحا أن الاستلقاء على الأرض أثناء العواصف قد يقلل من احتمالية مروره بالقرب من الشخص في بعض الحالات.

وبين بيشكوف أن مدة ظهور البرق الكروي عادة قصيرة وقد تستمر نحو 20 ثانية، لكنه يتميز بطاقة كهربائية عالية، محذرا من أن الاقتراب منه قد يشكل خطرًا على الحياة في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية تضمن السلامة.

والبرق الكروي هو ظاهرة جوية نادرة تظهر على شكل كرة منيرة من الضوء، غالبا أثناء العواصف الرعدية، وتبدو كأنها جسم كروي عائم يتحرك في الهواء لبضع ثوان أو أكثر ثم تختفي.

المصدر: نوفوستي