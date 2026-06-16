وفاة المخرج والفنان أسامة السيد يوسف ونقابة الفنانين فى سوريا تنعيه

رحل عن عالمنا الفنان والمخرج السوري أسامة السيد يوسف، صباح اليوم الثلاثاء تاركاً خلفه رصيداً من الأعمال الفنية والمناصب الثقافية التي شغلها على مدار سنوات عطائه في المسرح والدراما، ونعت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق الراحل في بيان مقتضب نشرته عبر منصاتها الرسمية، معربة عن تعازيها لأسرته ومحبيه، ومستعرضة إسهاماته الفنية والثقافية التي رسّخت حضوره في المشهدين المسرحي والدرامي.

وُلد أسامة السيد يوسف في محافظة إدلب، وانطلق في رحلته الفنية بدافع شغفه بالمسرح، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتخرّج فيه عام 1982، ليبدأ مسيرة مهنية استمرت لعقود.

مسؤوليات ثقافية ومهرجانات فنية

إلى جانب التمثيل والإخراج، تقلّد الراحل مواقع إدارية في القطاع الثقافي السوري، كان أبرزها توليه إدارة “مسرح حلب القومي” في الفترة من 2003 حتى 2016. كما ترأس وأدار عدداً من المهرجانات الفنية الدولية والوطنية، من بينها مهرجان الشباب الدولي للفرق المسرحية في إدلب وحلب، ومهرجان المحبة في طرطوس، ومهرجان اللاذقية، إضافة إلى مهرجان دمشق الدولي الذي أشرف عليه في أكثر من دورة متتالية.

أعمال تلفزيونية بارزة

على صعيد الدراما التلفزيونية، شارك أسامة السيد يوسف في مجموعة من الأعمال التي عُرفت لدى الجمهور السوري والعربي، من أبرزها مسلسل “حضارة العرب” (2010)، و”طالع الفضة” (2011)، و”رفة عين” (2012)، كما كان من المشاركين في مسلسل “الندم” (2016).

اليوم السابع