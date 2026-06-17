أشرف زكي : نقدر ونحترم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في واقعة محمد الغيطي

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر والتقدير باسمه وباسم فناني مصر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك على سرعة استجابته للشكوى الخاصة بالفنان عبد العزيز مخيون.

وكان قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور محمد الغيطي، مقدم برنامج «البصمة» على قناة «الشمس»، لمدة شهر، وذلك على خلفية ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

يأتى هذا القرار بناء على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى أثبتت تضمين محتوى الحلقة مخالفات الأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

اليوم السابع