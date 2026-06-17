يارا السكري.. هكذا تظهر فى أولى تجاربها السينمائية مع صقر وكناريا

تستعد النجمة الشابة يارا السكرى لافتتاح مشوارها السينمائي من خلال فيلم صقر وكناريا المقرر إطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يونيو الجارى، لتسجل من خلاله الظهور الأول على شاشة السينما بعد تألقها فى الدراما التليفزيونية على مدار العامين الماضي، بمشاركتها فى مسلسلي فهد البطل وعلي كلاي مع النجم أحمد العوضى.

طبيعة شخضية يارا السكرى

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث الفيلم شخصية قدّم خلاله فرح تعمل فاشون ديزاينر، وهي فتاة متهورة تتصرف بانفعال وتتخذ قرارات غير مدروسة، تتقاطع حياتها مع صقر الذي يجسد شخصيته محمد إمام بعدما ترك العاصابات ويرغب في الاستقرار حيث يتقدم لخطبتها، حيث تعرف عليها باعتبار أنها شقيقة زوجة صديقه كناريا الذى يلعب دوره شيكو، لتنشأ بينها وبين صقر.

فيلم صقر وكناريا تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، من خلال شخصية صقر الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر والبحث عن حياة أكثر استقراراً، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على بلال، الكاتب المولع بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتجمعهما سلسلة من الأحداث والمواقف غير المتوقعة التي تقودهما إلى مغامرات متلاحقة.

أبطال وفريق عمل فيلم صقر وكناريا

فيلم صقر وكنارا يأتى من بطولة محمد إمام، شيكو فى أول تعاون سينمائى بين الثائى، فيما يشارك فى العمل يسرا اللوزي، ويارا السكري، خالد الصاوي، انتصار، أحمد الأزعر، وائل عونى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني واللبناني باسم مغنية والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوى.

آخر أعمال يارا السكري

آخر أعمال يارا السكرى، مسلسل علي كلاي الذى شاركت في بطولته إلى جانب، أحمد العوضي، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، عمر رزيق، مروة الأزلي، رحمة محسن، صفوة، أحمد عبدالله محمود، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وفاء شوقي، أحمد صيام، محمد الصاوي، بسام رجب، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجى.

اليوم السابع