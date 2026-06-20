ماجد المهندس يحيى حفلا فى ثانى أيام مهرجان موازين

يحيى النجم ماجد المهندس، اليوم السبت، حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان موازين بدورته الـ 21 على منصة النهضة، ويقدم ماجد المهندس خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه المحببة لدى جمهوره.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان موازين في دورته الحادية والعشرين، بدولة المغرب، أمس الجمعة، بثلاثة حفلات متنوعة، حيث أحيا نجم الراب الفرنسي العالمي Ninho حفله على مسرح OLM السويسي، وشهد مسرح محمد الخامس حفل قيثارة الطرب السورية الفنانة ميادة الحناوي، كما شهدت ساحة النهضة احياء سعد الصغير وحسن شاكوش حفلهما.

نسخة استثنائية بشعار “نحن عائدون.. بشكل أكبر وأكثر جرأة”

وتقام النسخة الحادية والعشرين من مهرجان موازين تحت شعار “نحن عائدون.. بشكل أكبر وأكثر جرأة”، في الفترة من 19 إلى 27 يونيو الجارى، في رسالة تعكس طموح إدارة المهرجان لتقديم نسخة استثنائية تجمع بين التنوع الفني والحضور الجماهيري الضخم

مشاركة عربية وعالمية تضم نخبة من نجوم الغناء

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة فنية استثنائية تجمع نخبة من نجوم الغناء العربى، إلى جانب أبرز الأسماء العالمية فى الموسيقى الغربية والإلكترونية، فضلًا عن رواد الموسيقى الأفريقية، فى برنامج فنى متنوع يستهدف مختلف الأذواق.

اليوم السابع