تعليمات دخول حفل محمد حماقى يوم 26 يونيو فى التجمع

يحيى النجم محمد حماقى، حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة 26 يونيو الشهر الجارى، على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات ليالى مصر، وقد أعلنت شركة تذكرتى إتاحة 4 فئات للتذاكر للجميع فى ليلة موسيقية استثنائية.

تعليمات دخول الحفل

ومن تعليمات دخول الحفل لا يسمح بالدخول لمن هم دون 12 عاما، لا يسمح بإعادة الدخول بعد الخروج من ساحة الحفل، رفض الدخول في حال كانت التذاكر تالفة أوغير أصلية أو غير مشتراه من منافذ تذكرتي المعتمدة، ويمنع دخول المأكولات والمشروبات يُمنع منعًا باتًا إحضار المظلات والكراسي.

وأطلق النجم محمد حماقي ألبومه الجديد الذى يحمل اسم سمّعوني على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تنوعت أغنياته حيث يحرص على تلبية كل الأذواق، وتعاون خلال الألبوم مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم الملحن عمرو مصطفي والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزعين الموسيقيين توما وتميم، كا طرح أغنية من الحان الراحل محمد رحيم ضمن أغنيات الألبوم.

بداية الألبوم بـ”قالوا عني إيه” وديو مع شيرين

كانت بداية طرح الألبوم بعدما كشف حماقي عن أغنية “قالوا عنى إيه” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس، كما طرح بعدها أغنية ديو مع شيرين عبد الوهاب بعنوان “بحرية” من كلمات عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر توما.

حضور خاص للراحل محمد رحيم

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان “بيقولولك إيه” من كلمات تامر حسين، ألحان الراحل محمد رحيم، توزيع وميكس تميم، ماستر Dick Beetham، والأغنية الرابعة بعنوان “بتسألونى ليه” من كلمات أمير طعيمة، الحان عمرو مصطفي، توزيع وميكس تميم، وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان “بلغنى” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وميكس وماستر امير محروس، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان “حلي حلي”، من كلمات تامر حسين والحان عمرو مصطفي، وتوزيع وميكس وماستر توما.

حضور خاص للراحل محمد رحيم

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان “بيقولولك إيه” من كلمات تامر حسين، ألحان الراحل محمد رحيم، توزيع وميكس تميم، ماستر Dick Beetham، والأغنية الرابعة بعنوان “بتسألونى ليه” من كلمات أمير طعيمة، الحان عمرو مصطفي، توزيع وميكس تميم، وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان “بلغنى” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وميكس وماستر امير محروس، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان “حلي حلي”، من كلمات تامر حسين والحان عمرو مصطفي، وتوزيع وميكس وماستر توما.

تنوع موسيقي بين الرومانسي والإيقاعي

وجاءت الأغنية السابعة للنجم محمد حماقي بعنوان “أغنية اوعى تنساني”، من كلمات غالى المالكي، والحان مالك على، وتوزيع توما، وميكس وماستر هاني محروس، وجاءت الأغنية الثامنة “توبه” من كلمات والحان محمدي، وتوزيع ديفيد امين، وميكس وماستر امير محروس، وجاءت الأغنية التاسعة بعنوان مشيتي، من كلمات مصطفي ناصر، الحان عمرو مصطفي، توزيع ديفيد امين، ميكس وماستر امير محروس، وجاءت الأغنية العاشرة بعنوان “أنا تمام” من كلمات أمير طعيمة، والحان محمد يحيى، وتوزيع HMK وميكس وماستر أمير محروس.

تعاون مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين

وجاءت الأغنية الحادية عشر بعنوان “عمرنا ما نسينا” من كلمات تامر حسين، الحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر هاني محروس، وجاء الأغنية الثانية عشر بعنوان “أيام” من كلمات أمير طعيمة، الحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر منير ماهر، والأغنية الثالثة عشر بعنوان “سمعونى” من كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع ديفيد امين، وميكس وماستر توما، وجاءت الأغنية الرابعة عشر بعنوان “نقاوة عيني” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وميكس وماستر هاني محروس، والأغنية الخامسة عشر بعنوان “يعنى ايه” من كلمات غالى المالكي، والحان مالك علي، وتوزيع وميكس وماستر توما، والأغنية السادسة عشر بعنوان “حبيب بحياتى”، من كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع توما، وميكس وماستر هاني محروس، وجاءت الأغنية الثامنة عشر والأخيرة بعنوان “خلينا” من كلمات أيمن بهجت قمر، الحان عمرو مصطفي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر هاني محروس.

اليوم السابع