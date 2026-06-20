روبي تقدم حفلاً ناجحًا في Egyptian Fan Zone بالعاصمة الجديدة

قدمت النجمة روبي حفلًا غنائيًا ناجحًا في Egyptian Fan Zone وسط حضور جماهيري ضخم، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، من بينها “مع السلامة باي باي” و”تاني”، وهي الأغنية التي سبق أن قدمتها في ديو غنائي مع النجم أحمد سعد.

ووجهت روبي التحية إلى جمهور حفلها في العاصمة الجديدة، معربةً عن سعادتها الكبيرة بالحفل والحضور الجماهيري، واصفة الجمهور بأنه “عظيم”، ومؤكدة أن المصريين “أحسن ناس”.

دعم خاص لمنتخب مصر

كما حرصت روبي على دعم منتخب مصر المشارك في منافسات كأس العالم 2026، ووجهت التحية للاعبي المنتخب والجماهير المصرية.

ألعاب نارية تشعل أجواء الحفل

وشهد حفل الفنانة روبي في العاصمة الجديدة عروضًا مبهرة للألعاب النارية، أسهمت في إشعال أجواء الاحتفال، فيما قدمت الفنانة باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أشهر أغنيات روبي تتصدر الحفل

وقدمت روبي خلال الحفل أغنية “الليلة حلوة”، إلى جانب عدد من أعمالها الغنائية الشهيرة، منها “إنت عارف ليه”، و”نمت ننة”، و”ليه بيداري كده”، والتي تحظى بشعبية واسعة بين جمهورها.

كما غنت أغنية “مشيت ورا إحساسي” وسط تفاعل جماهيري كبير، وقدمت أيضًا أغنية “استني”، إلى جانب أغنية “قلبي بلاستيك”، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ووجهت النجمة روبي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم فعاليات Egyptian Fan Zone، وتوفير الشاشة العملاقة المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم في العاصمة الجديدة.

“حتة تانية” تشعل حماس الجمهور

وأشعلت النجمة روبي أجواء الحفل بتقديم أغنية “حتة تانية”، التي تفاعل معها الجمهور بصورة لافتة، لتكون واحدة من أبرز فقرات الحفل الغنائي.

إطلالة شبابية مميزة

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة شبابية مميزة جمعت بين اللونين الأبيض والأحمر، وذلك ضمن الاحتفالات بمرور 10 سنوات على تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD).

ويأتي حفل النجمة روبي، ضمن فعاليات منطقة Egyptian Fan Zone، وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 10 سنوات على تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD).

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الترفيهية والفنية التي تستضيفها منطقة Egyptian Fan Zone، والتي أصبحت إحدى أبرز الوجهات المخصصة للفعاليات الجماهيرية الكبرى في العاصمة الجديدة.

استعدادات خاصة لاستقبال جماهير منتخب مصر

تواصل منطقة Egyptian Fan Zone (EFZ) بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة استعداداتها المكثفة لاستقبال جماهير منتخب مصر، لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، في أجواء جماهيرية استثنائية تجمع بين التشجيع والترفيه والخدمات المتكاملة.

نقل مجاني بالمونوريل إلى قلب الحدث

وأعلنت إدارة EFZ توفير خدمة انتقال مجانية للجماهير عبر المونوريل يوم الأحد، انطلاقًا من محطة التجمع الخامس وصولًا إلى منطقة الفان زون في النهر الأخضر خلال 14 دقيقة فقط، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المشجعين إلى موقع الفعاليات.

أكبر شاشة عرض وتجربة جماهيرية متكاملة

وتوفر EFZ تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير من خلال أكبر شاشة عرض في العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن مشاركة أشهر المطاعم والعلامات التجارية لتقديم خدمات متكاملة للزوار طوال فترة الفعاليات.

اليوم السابع