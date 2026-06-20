كل ما تود معرفته عن فيلم شمشون ودليلة بطولة العوضى ومى عمر قبل طرحه

يترقب عشاق الثنائي أحمد العوضى ومي عمر طرح فيلمهما المقبل شمشون ودليلة، والذى يعد أول عمل يجمعهما معاً بعد نجاح كل منهما في الآونة الأخيرة ببطولات مختلفة خاصة على الصعيد الدرامي.

موعد طرح الفيلم

يتم طرح الفيلم في الثامن من شهر يوليو المقبل حسبما أكد صناع العمل، وصرح الفنان أحمد العوضى نفسه بذلك مؤكداً لجمهوره أن الفيلم تم بذل فيه مجهوداً كبيراً كي يلقي إعجاب جمهوره.

قصة الفيلم

الفيلم عبارة عن قالب من الأكشن والكوميديا حسبما أكد صناع الفيلم إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي ومواقف أكشن عديدة تطلب تنفيذها حرفية شديدة من القائمين على العمل ممن بذلوا مجهوداً كبيراً فيه.

آخر أعمال العوضي ومي عمر

ويعد مسلسل علي كلاي آخر أعمال الفنان أحمد العوضي خلال عام 2026 في دراما رمضان الماضى، في حين قدمت مي عمر مسلسل الست موناليزا والتي نجحت به إلي حد كبير في رمضان أيضاً.

ثنائية العوضى ومي عمر

وتعد تلك الثنائية بين العوضى ومي عمر هي الاولي لهما فى السينما بعد سلسلة من الأعمال الناجحة فى الدراما واكد العوضى ان العمل ملىء بالإثارة والتشويق وحافل بكوميديا يتخللها مشاهد أكشن.

اليوم السابع