راشد الماجد يحيى حفلاً غنائياً فى الكويت الليلة

يحيى النجم راشد الماجد حفلاً غنائياً في الكويت، اليوم السبت، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أغاني: عيون الناس، شرطان الذهب، يا ناسينا، المسافر، لها، أبشر من عيوني، وغيرها.

آخر أعمال راشد الماجد

وكانت آخر أعمال راشد الماجد أغنية “سباع وأسود”، الذي طرحها مؤخرًا عبر “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي من كلمات العالية، وألحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات الأغنية: “ارفلي يا بنت بالمجد الطويل.. يا أم الأعيان اللي شروا الليل سود.. وأقبلي مختالة وفِلّي اليديل.. دامِك إنتِ في حِما سباع وأسود.. كفّهم في اليود له مَدٍ جزيل.. وصبرهم حِكمة ولكن له حدود.. وإن نفَد صبر الحليم الويل ويل.. يحذر إعداه إن تِبَع برقه رعود”.

اليوم السابع