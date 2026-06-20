هشام ماجد ومصطفى غريب ثنائية فنية فى 4 أعمال خلال 2026.. أحدثها الورشة

نجح الفنانان هشام ماجد ومصطفى غريب فى تكوين واحدة من أبرز الثنائيات الفنية خلال العامين الأخيرين، بعدما جمعتهما الكيمياء الفنية منذ تعاونهما الأول في مسلسل أشغال شقة عام 2024، وهو العمل الذي ساهم في توطيد العلاقة بينهما على المستويين الفني والشخصي، لتنعكس هذه الصداقة على اختياراتهما الفنية وتكرار ظهورهما معًا في أكثر من مشروع سواء كأبطال أو ضيوف شرف.

هشام ماجد يدعم مصطفى غريب فى هي كيميا

شهد شهر رمضان 2026 أول تعاون بين الثنائي خلال العام الجاري، وذلك من خلال مسلسل هي كيميا الذي خاض به مصطفى غريب أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، وظهر هشام ماجد كضيف شرف ضمن أحداث العمل، في مشاركة خاصة لاقت تفاعلًا من الجمهور، خاصة في ظل العلاقة الفنية التي تجمعهما منذ سنوات.

نجاح كبير في السينما عبر برشامة

وبعد انتهاء الموسم الرمضاني، اجتمع هشام ماجد ومصطفى غريب مجددًا في فيلم برشامة، الذي عُرض ضمن موسم عيد الفطر السينمائي 2026، وحقق نجاحًا جماهيريًا وتجاريًا لافتًا. واستطاع أن يتجاوز حاجز 205 ملايين جنيه في شباك التذاكر، ليحتل المركز الثاني ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

مصطفى غريب وظهور خاص في اللعبة 5

أما التعاون الثالث خلال العام فكان من خلال الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، الذي يقوم ببطولته هشام ماجد إلى جانب شيكو، حيث ظهر مصطفى غريب كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من العمل، مجسدًا شخصية الرجل المسئول عن إدارة اللعبة، في ظهور مفاجئ أضاف مزيدًا من التشويق للأحداث.

الورشة يجمع الثنائي للمرة الرابعة

ويواصل هشام ماجد ومصطفى غريب تعاونهما الفني خلال موسم صيف 2026 من خلال فيلم الورشة، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. ويُعد الفيلم رابع الأعمال التي تجمعهما هذا العام، في تأكيد جديد على نجاح هذه الشراكة الفنية التي أصبحت من أبرز الثنائيات الكوميدية في الفترة الأخيرة.

ويشارك في بطولة الورشة أكرم حسني، جميلة عوض، آية سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، خالد الصاوي، نوران ماجد. إلى جانب عدد من الفنانين. بينما يتولى إخراجه أحمد النجار. وتستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقية، حيث يجد ثلاثة أشخاص أنفسهم متورطين في عملية احتيال ضخمة، قبل أن تتوالى المفاجآت وتتسارع الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.

اليوم السابع