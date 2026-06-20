نهى صالح تنعى شقيقها الوحيد بكلمات مؤثرة: “يا حتة من قلبى”

أعلنت الفنانة نهى صالح، وفاة شقيقها الوحيد، في منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، عبّرت فيه عن حجم الألم والحزن الذي تعيشه، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وسط مواساة واسعة من زملائها في الوسط الفني.

وكتبت نهى صالح في منشورها: “يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد يا عمري كله ونبي ما تمشي ونبي خليك، ابتلاء ونبي يا رب مش هقدر عليه ونبي يا رب وجعه، أنا بحبه ده أخويا الوحيد يا رب أسعد أيامه النهاردة، بحبك بحبك أخويا الوحيد بكتب له عزاء بإيدي مع السلامة يا عمري كله مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة”.

وعكست كلماتها حجم الصدمة التي تعيشها الأسرة، مؤكدة أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لها ولجميع أفراد العائلة. وحرص عدد من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني على تقديم واجب العزاء ومواساتها في هذا المصاب.

اليوم السابع