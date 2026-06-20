بعد كسر قدمها.. فيفي عبده تكشف احتمالية خضوعها لعملية

تخضع الفنانة المصرية فيفي عبده لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة، لمعرفة تطورات حالتها الصحية، بعد أن تعرضت لكسر مضاعف في القدم.

وقالت فيفي عبده في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، إنها طريحة الفراش منذ ثلاثة أسابيع، بعدما تعرضت لكسر بكاحل القدم، حيث إنها فقدت القدرة على السير، خاصة أن الطبيب المعالج لها طلب منها عدم بذل أي مجهود، لذلك تولت ابنتاها رعايتها بشكل كامل، حتى لا تضطر إلى الوقوف على قدمها والتسبب في مشكلة أكبر لها.

وأضافت فيفي، أنها تحملت آلاماً مبرحة خلال الأسابيع الماضية، أملاً منها أن يلتئم الكسر ولا يتطلب الأمر تدخلا جراحيا، حيث إن الطبيب المعالج لها أكد أنه في حالة عدم التئام الكسر خلال ثلاثة أسابيع سيتم إخضاعها لجراحة دقيقة لتركيب شرائح ومسامير.

وتابعت فيفي عبده أنها من المفترض أن تذهب إلى المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة للخضوع إلى بعض الأشعة التي ستوضح موقفها النهائي من الجراحة، والتي تتمنى ألا تخضع لها، خاصة أنها كانت ملتزمة بكافة تعليمات الأطباء.

انزلقت بسبب المياه

هذا وكانت النجمة المصرية تعرضت، منذ ثلاثة أسابيع، لكسر في القدم، حيث وقع الحادث داخل منزلها بمحافظة الجيزة، بعدما تعرض المنزل لتسرب مياه أدى إلى غمر أجزاء منه. وأثناء محاولتها المساعدة في تنظيف المكان، انزلقت وسقطت على الأرض، ما تسبب في إصابتها بآلام شديدة.

وبعد نقلها إلى المستشفى اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في كاحل القدم، وقاموا بوضع قدمها بالجبس كإجراء مبدئي لحين اتخاذ قرار بشأن تركيب الشرائح والمسامير.

وتعد فيفي عبده واحدة من أبرز نجمات الفن والاستعراض في مصر، إذ بدأت مسيرتها في عالم الرقص الشرقي قبل أن تنتقل إلى التمثيل وتشارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

أما آخر ظهور لها فكان في موسم رمضان الماضي من خلال برنامج المقالب “ألف ليلة”، كما شاركت في بطولة مسلسل “العتاولة” إلى جانب أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي حقق نجاحاً واسعاً عند عرضه.

العربية نت