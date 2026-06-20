ياسر جلال : لا أشعر بلذة العمل الفني إلا إذا كان به مخاطرة

فاجأ الفنان المصري ياسر جلال الجمهور، بدخوله عالم المسلسلات القصيرة للمرة الأولى، من خلال مسلسل “للعدالة وجه آخر”، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويشارك في بطولته أروى جودة ومحمد علاء، ويناقش قضية مهمة وهي صراع التمسك بالمبادئ والأخلاق وعاطفة الأبوة.

وكشف ياسر جلال تفاصيل وكواليس المسلسل الجديد، حيث قال في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، إنه لم يكن يفضل مسلسلات المنصات الإلكترونية، خاصة أنه اعتاد منذ سنوات المشاركة بأعمال درامية كبيرة في السباقات الرمضانية، إلا أنه عندما عرض عليه مسلسل “للعدالة وجه آخر”، تغيرت فكرته بشكل كامل.

وأضاف جلال أن مشروع المسلسل بدأ عندما عرض عليه المنتج محمد مشيش فكرة العمل، ولم يكن متحمساً في البداية، إلا أنه لا يشعر بلذة العمل الفني إلا إذا كان به مخاطرة، وهذا ما كان الدافع للموافقة على دخول عالم المنصات بمسلسل قصير في هذا التوقيت، كما أن قصة المسلسل لا يستطيع أحد مقاومتها، حيث تدور الأحداث حول شخصية مذيع مشهور اسمه “فؤاد السرجاني”، والذي يتمسك دائماً بالحق والمبادئ السليمة، إلا أن نجله يتورط في قضية قتل، ويدخل في اختبار وتحدٍ كبير، بين تحقيق العدالة وعاطفة الأبوة.

اختراق عالم الإعلام والمذيعين

وأوضح ياسر جلال أن تلك الشخصية لم يقدمها من قبل، لذلك كان لديه حماس كبير في اختراق عالم الإعلام والمذيعين، والتعرف عليه عن قرب، ومعرفة تفاصيل عملهم وحياتهم وماذا يشعرون عند البدء في مناقشة قضية مهمة وشائكة، وهذا ما حققه له مسلسل “للعدالة وجه آخر”.

وأكد الفنان المصري أنه مهموم دائماً بالشخصيات التي تحمل أبعاداً إنسانية، والتي تقدم قيمة للمشاهد، لأن العمل الجيد هو الذي يترك أثراً لدى الجمهور بعد انتهاء عرضه، ويستطيع أن يفرض نفسه في كل مرة يعرض فيها على القنوات أو المنصات.

كما تطرق ياسر جلال في حديثه إلى مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، الذي قام ببطولته وعرض في شهر رمضان الماضي، حيث أكد أن فكرة العمل توفرت بها أيضاً عنصر المخاطرة بالنسبة له، حيث إنه لم يقدم من قبل أية أعمال كوميدية، بالرغم من حبه الشديد للكوميديا، لذلك شعر برغبة شديدة في اختراق عالم الكوميديا من خلال مسلسل اجتماعي بسيط، في الوقت الذي حذره فيه البعض من هذا المسلسل، نظراً لأن الأعمال الكوميدية الرمضانية تعتمد على نجوم الكوميديا، سيكون رهانه خاسر، لكن حب المخاطرة هو الذي غلب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً داخل وخارج مصر.

إنتاج الأعمال الدينية والتاريخية

وعن اقتراحه بإعادة إنتاج الأعمال الدينية والتاريخية داخل مصر، والذي قدمه للمناقشة داخل مجلس الشيوخ بصفته نائباً به، قال ياسر جلال إن مصر تمتلك كنزاً كبيراً وهو الحرفية في إنتاج المسلسلات الدينية والتاريخية، والتي من الممكن أن تكون سبباً كبيراً في انعاش الخزانة المصرية بالنقد الأجنبي، حيث من السهل بيع تلك المسلسلات إلى بعض الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى، الذي يتشوقون للأعمال التي تتحدث عن الشخصيات والأحداث التاريخية والدينية الهامة.

وأضاف جلال أن الأمر مهم للغاية ولابد من أخذه بواقع الجد، لأن الأعمال الفنية أصبحت مطلوبة بشكل كبير، في الوقت الذي لم يعد هناك اهتمام بالدراما الدينية من أغلب الدول العربية، وهذه تعتبر بمثابة فرصة جيدة، لفرض الهيمنة مرة أخرى على هذا السوق المتعطش لتلك الأعمال.

يذكر أن مسلسل “للعدالة وجه آخر”، يشارك في بطولته إلى جانب الفنان ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أروى جودة التي تؤدي دور زوجته، محمد علاء الذي يظهر في دور ضابط شرطة، نور إيهاب، مينا نبيل ويُجسد دور ابن “فؤاد السرجاني”، ونوران ماجد، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد عبد الرازق.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية إعلامي شهير يدعى “فؤاد السرجاني”، الذي يُجسد دوره الفنان ياسر جلال، يتصف بالنزاهة والقلم الحر الذي طالما انتصر للحق، لكن حياته المستقرة تنقلب رأساً على عقب عندما يتورط ابنه في قضية قتل غامضة ومثيرة للجدل. أمام هذا الاختبار العصيب، يرفض “فؤاد” الوقوف موقف المتفرج، ويبدأ في قيادة تحقيق مستقل بنفسه لكشف ملابسات الجريمة، إلا أن رحلته للبحث عن الحقيقة تقوده إلى متاهة من المفاجآت الصادمة والاكتشافات غير المتوقعة، التي تضعه أمام خيارات قاسية تمس سمعته، وقناعاته، وتاريخه المهني.

يذكر أنّ ياسر جلال شارك في موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أيتن عامر، وميرفت أمين، وهدى الأتربي، وجوري بكر، وريهام الشنواني، ويمنى طولان، وجودي مسعود، وسلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، بالإضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

العربية نت