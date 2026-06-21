الصبيحي يوضِّح حالة اعتبار “الجنين” من الورثة المُستحقّين

بيَّن خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي اعتبر “الجنين” من بين المستحقين من أفراد عائلة المؤمن عليه المتوفى (أو صاحب راتب التقاعد المتوفى)، لكن بشرط وجوبيّ واحد فقط، هو أن يُولد حيّاً.

وأوضح الصبيحي أنَّه يتم ​تأجيل الاستحقاق، في حال وفاة المؤمن عليه ووجود جنين (حمل مستكن)، فلا يُصار إلى احتساب نصيبه أو اعتباره من ضمن الورثة المستحقين لأنصبة من الراتب التقاعدي إلا بعد ولادته حيًّاً.

ولفت إلى أنَّ ، يتم ​إعادة احتساب الأنصبة، وتعديل وتوزيع حص ورثة المتوفى ليدخل المولود الجديد كأحد المستحقين في الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام القانون فور ولادة الطفل حيّاً.

فيما أشار الصبيحي إلى أنَّ الأنصبة الموزعة على بقية الورثة تبقى كما هي دون تغيير، في حال ولادته ميِّتًا.

وكالة عمون الإخبارية