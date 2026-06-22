هل استخدام المنتجات التي تحتوي على حليب الإبل ينقض الوضوء؟

٭ حليب الإبل لا ينقض الوضوء.مستحضرات التجميل

ما حكم استخدام مستحضرات التجميل التي تقوم بتطويل شعر الرموش والحاجبين وتوريد الشفاه؟

٭ لا حرج في ذلك ما لم يكن فيها تغيير لخلق الله، لكن إذا كان فيها تغيير لخلق الله مثل تكبير الشفاه وتوريدها، فهذه لا تجوز.

التبرع بالأعضاء

ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟

٭ هذه المسألة من النوازل وقد اختلف فيها المعاصرون وهي طويلة الذيل، شائكة المعاني.

وهي بحاجة بحق إلى نظر، وتوسع في الأبحاث الطبية في مسألة الموت الدماغي الذي على إثره يكون التبرع جائزا أو غير جائز.

فالله أعلم، وليس لي في هذه المسألة ترجيح.

اختلف فيه

كثيرا ما يخرج مني هواء من القبل، فهل يجوز لي أن أصلي ولو خرج سواء في الوضوء أو أثناء الصلاة أو بعد الوضوء؟

٭ هذه من المسائل المختلف فيها، والراجح أن الهواء الذي يخرج من الفرج له حالتان

1 – إذا كان بسبب اتساع الفرج فلا يعد ناقضا للوضوء.

2 – وإذا كان الهواء بسبب مصران المعدة فإنه ينقض الوضوء.

الأموات

هل الأموات يدعون للأحياء؟

٭ الأموات لا يدعون لأحد، كما أن التعلق بالأموات سواء رجاء دعائهم أو غيره يعتبر من عمل الجاهلية.

فلا يشغل الموحد قلبه بمن تحت الأرض، وليجعل قلبه دائما ينظر لمن على العرش استوى.

الشوكولاتة

ما حكم أكل الشوكولاتة ونحوها المطبوع عليها لفظ الجلالة؟

٭ جائز، قياسا على ما يجيزه العلماء في باب الرقى من كتابة آيات فيها اسم الله جل جلاله، في صحن أو ورق، بمادة كالزعفران أو ماء الورد، ثم شربه كما ثبت ذلك عن جماعة من السلف.

الإحرام

ذهبت للعمرة وأنا حائض فلم أُحرم من الميقات جهلا مني، فماذا علي الآن؟

٭ كان يجب عليك أن تحرمي من الميقات ثم تنتظرين الطهر، وتعتمرين بعدها. والآن أمامك خياران:

– إما أن تحرمي من مكانك وتعتمرين، وعليك فدية ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم.

– أو ترجعين وتحرمين من نفس الميقات الذي مررت عليه وتحرمين منه.

الأنباء الكويتية