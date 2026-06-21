إسلام جاد عن تعريف الجرافيك ديزاينر: شخص قادر على تحويل الكلام إلى لوحة

تحدث إسلام جاد Creative director عن مهام الجرافيك ديزاينر، خلال حلوله ضيفاً في بودكاست الشغلانة، الذي يقدمه الناقد الفني آسر أحمد، ويعرض عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة عبر اليوم السابع، ويناقش من خلاله كواليس وتفاصيل العمل خلف الكاميرات.

وقال إسلام جاد عن تعريف الجرافيك ديزاينر، “شخص قادر انه يحول الكلام إلى رسومات، إلى أشكال، هو قادر وشاطر إنه يرسم الكلام فى لوحة وشكل بألوان، يقدر يخرج الحاجات دي بشكل حلو، ومش قاعدة ثابته إنه متخرج من كلية فنون ويشتغل جرافيك، عادي في ناس متخرجة من طب ومن اداب عادي جداً وبتعرف ترسم واشتغلت جرافيك ديزاينير”.

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة

ويعود الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة للزميل آسر أحمد، بتفاصيل وضيوف من قطاعات جديدة داخل المشاريع السينمائية والدرامية والمسرحية والموسيقية، حيث يضم الموسم الجديد ضيوفاً من التوزيع الموسيقي والتلحين والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي والإخراج المسرحي والـ stunt والكثير من القطاعات المختلفة.

وحل فى أولى حلقات الموسم الثاني المنتج الفني شريف عطية، للحديث عن كواليس عالم الإنتاج السينمائي والدرامي، ومجال الإعلانات، والتجهيزات الخاصة بالاعمال، بالإضافة إلى عملية اختيار الفريق المناسب لكل عمل.

الموسم الأول من بودكاست الشغلانة

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة، يستكمل ما قدمه الزميل آسر أحمد في الموسم الأول، الذي استضاف فيه كل من الكاتب إياد صالح والكاتب محمود عزت والكاتب محمد إسماعيل أمين، والمخرج أحمد فوزي صالح والمخرج محمد سلامة، ومحمد سري مدير مشروعات ميديا هب سعدي جوهر، والاستايليست إيمان الخميسي ومصممة الرقصات ميريت ميشيل، والبروديوسر إسراء طاهر، ومهندس الصوت مصطفى شعبان، وأحمد يحيى – صانع الأفلام الوثائقية، وأشرف سعيد – Creative Director شركة ميديا هب “سعدي جوهر”، ومهندس الديكور أحمد فايز، والدكتور محمد مختار مدير التصوير.

اليوم السابع