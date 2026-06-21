محمد إمام يحاول الزواج من يارا السكرى فى صقر وكناريا

تخوض الفنانة يارا السكري أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم “صقر وكناريا” والذى يعرض فى الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، والتى تشارك فيه البطولة من كلاً من محمد امام وشيكو.

دويتو محمد إمام ويارا السكري

يارا السكري وخلال أحداث الفيلم يحاول الفنان محمد إمام التقرب إليها وأن يحظي بإعجابها، وذلك خلال إطار من الكوميديا التى تتخلل الأحداث في محاولة منه للزواج منه والذى يعرف بمنعطفات عديدة فى الأحداث .

آخر أعمال يارا السكري

جدير بالذكر أن آخر أعمال يارا السكري هو مشاركتها فى دور البطولة النسائية لمسلسل علي كلاي مع الفنان أحمد العوضي، وذلك خلال عمل حقق نسب مشاهدة كبيرة على مدار فترة عرضه سواء على شاشة قناة dmc أو منصة wath it.

وذلك حين لعبت دور روح التى مرت بمنعطفات عديدة خلال أحداث المسلسل فى علاقتها مع علي كلاي الذى لعب دوره الفنان أحمد العوضي.

اليوم السابع