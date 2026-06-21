فيلم 7Dogs يواصل تصدره شباك التذاكر أمس السبت بمليونى جنيه

واصل فيلم سفن دوجز تصدره لشباك التذاكر المصري، بعدما حقق إيرادات بلغت مليونين و29 الفاً و254 جنيه أمس السبت، وفقًا للبيانات المنشورة عبر موقع Filmyard المتخصص في رصد إيرادات السينما المصرية.

فريق عمل فيلم 7Dogs

ويقوم ببطولة فيلم سفن دوجز النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويتولى إخراجه المخرجان العالميان عادل العربي وبلال فلاح، اللذان قدما من قبل فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين، في مقدمتهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، والنجم الهندي سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ، إلى جانب تارا عماد وساندي بيلا، والنجم السعودي ناصر القصبي، والفنان سيد رجب. كما يشهد الفيلم ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم هنا الزاهد ومنة شلبي وهالة صدقي.

فيلم إذما في المركز الثاني

وجاء فيلم إذما في المركز الثاني بقائمة الإيرادات، بعدما حقق مليونًا و175 الفاً و591 جنيها أمس السبت، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود وسلمى أبو ضيف، وتدور أحداثه حول عيسى الشواف، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 عامًا. وتقوده الرسالة إلى لعبة كنز كان قد نسيها تمامًا، ومع استعادة الذكريات القديمة تعود إلى حياته صديقة طفولته “سيرا”، ليخوضا معًا رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت والاكتشافات غير المتوقعة.

الكلام على إيه يواصل المنافسة

واحتل فيلم الكلام على إيه المركز الثالث بعدما سجل إيرادات بلغت 811 الفاً و558 جنيهاً في شباك التذاكر أمس السبت، ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، منهم سيد رجب، وانتصار، ومصطفى غريب، وأحمد حاتم، ودنيا سامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، وخالد كمال، وآية سماحة، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان.

قصة فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول قصص أربعة أزواج من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة خلال ليلتهم الأولى بعد الزواج. ويواجه كل زوجين تحديات وظروفًا مختلفة تضعهم في مواقف ومفارقات كوميدية متتالية، تكاد تتسبب في انتهاء ليلتهم الأولى بصورة غير متوقعة.

فيلم القصص

وجاء فيلم القصص بطولة نيللي كريم وأمير المصري في المركز الرابع، حيث سجل إيرادات بلغت 429 الفاً و417 جنيهاً أمس السبت، ويشارك في بطولته أيضاً كل من، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، أحمد الأزعر، خالد منصور، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

فيلم الكراش

وجاء فيلم الكراش بطولة أحمد داود وميرنا جميل في المركز الخامس، حيث سجل إيرادات بلغت 342 الفاً و64 جنيهاً أمس السبت، وتدور أحداثه حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة، ويركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

فيلم أسد

وفي المركز السادس جاء فيلم أسد للنجم محمد رمضان، بعدما حقق إيرادات 327 الفاً و162 جنيهاً أمس السبت، وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يروي قصة “أسد”، العبد الذي يتمتع بشخصية قوية وروح متمردة. وتتصاعد الأحداث عندما تنشأ قصة حب ممنوعة بينه وبين امرأة حرة، ما يشعل صراعًا مع أسياده. ومع تعرضه لخسارة قاسية تمس أغلى ما يملك، يتحول تمرده الصامت إلى ثورة غاضبة.

أبطال فيلم أسد

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، بينما وضع الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه.

اليوم السابع