إيهاب توفيق يُحيى حفلاً كامل العدد فى مهرجان OC MENA بكاليفورنيا

أحيا النجم إيهاب توفيق حفلاً غنائيًا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان OC MENA، على المسرح الرئيسي في أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الجالية العربية، حيث رُفع شعار “كامل العدد” في واحدة من أبرز أمسيات المهرجان.

وقدم إيهاب توفيق خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهوره، من بينها “سحراني” و”داني”، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلمات الأغاني معه طوال الحفل.

وشهدت الأمسية واحدة من أبرز لحظاتها مع أداء أغنية “تترجى فيا”، التي أشعلت أجواء المسرح، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل لافت وردد كلماتها بصوت واحد مع إيهاب توفيق، في مشهد عكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بين أبناء الجاليات العربية في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من احتفال الفنان إيهاب توفيق بتخرج نجليه التوأم أحمد ومحمود من المرحلة الثانوية بإحدى المدارس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في أجواء عائلية مميزة.

وشارك إيهاب توفيق جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة لنجليه أثناء ارتدائهما زي التخرج التقليدي، حيث ظهرا من الخلف وهما يحملان لوحات تحمل اسميهما، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا ورسائل تهنئة من جمهوره ومحبيه.

ويواصل إيهاب توفيق نشاطه الفني بإحياء الحفلات داخل الوطن العربي وخارجه، مؤكدًا حضوره الجماهيري الكبير واستمراره كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي.

اليوم السابع