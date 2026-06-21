“متحرش هددني بالاغتصاب وحصل على براءة”.. فنانة مصرية تستغيث

أزمة كبرى تعيشها الفنانة المصرية آلاء سنان، بعد أن تعرضت للسب والقذف والتهديد بالاغتصاب من قبل شخص مجهول، لكنه حصل على البراءة بعد أن سلكت السبل القانونية.

وكشفت آلاء سنان عن تفاصيل ما جرى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرة إلى كونها تعرضت إلى السب والقذف من قبل شخص مجهول لا تعرفه، يدعى أحمد عبد السلام عبد اللطيف شحاتة، وذلك وفق البيانات التي حصلت عليها النيابة العامة المصرية.

حكم بالبراءة

وأوضحت الفنانة المصرية أنها حررت محضراً ضد المتحرش، وأرفقت كافة الرسائل التي وصلتها من جانبه، لكنها فوجئت في النهاية بحصوله على حكم غيابي بالبراءة.

وكشفت آلاء عن كون الواقعة حدثت قبل 6 أشهر، وفضلت وقتها عدم كتابة أي شيء يخص القضية، حيث كانت تعتقد أن سلوكها المسلك القانوني كفيل بحصولها على حقها، لكنها فوجئت بحصول المتهم على البراءة يوم وقفة عيد الأضحى.

وفيما يخص الواقعة، أكدت الفنانة المصرية أنها تلقت اتصالاً من شخص لا تعرفه يسألها عن اسمها، وحينما أغلقت الهاتف، تلقت اتصالاً جديداً بعد يومين، لكنها قامت بحظر الرقم.

بعدها تلقت اتصالاً من نفس الشخص عبر رقم جديد، لكنها فوجئت بقيامه بسبها وقذفها، وحينما حاولت تحرير محضر بالواقعة لم تتمكن من ذلك لأن المكالمة لم تكن مسجلة.

لم تحظر الرقم الجديد، وانتظرت حتى تقوم بتسجيل الاتصال، لكنها تلقت رسالة عبر تطبيق “واتساب” باللغة الإنجليزية يهددها فيها ذلك الشخص بالاغتصاب، فتوجهت لتحرير محضر بالواقعة.

لم يتم حسم الأمر

لكنها أكدت أن المهازل بدأت ولم تنته منذ ذلك الحين، حيث رفضوا في البداية تحرير المحضر الخاص بها، وحينما حرروا المحضر، تلقت بعض الاتصالات التي لم تسهم في حسم الأمر.

وحينما فوجئت بما حدث وحصول المتهم على حكم غيابي بالبراءة، تسلمت قبل ساعات حيثيات الحكم، حيث وجدت الرسالة الخاصة بالمتهم المكتوبة باللغة العربية التي يقول فيها “ممكن تردي”، وتم تجاهل التهديد بالاغتصاب الذي كتب بالإنجليزية.

وكشفت في النهاية عن قيامها بالاستئناف على الحكم، ولديها كل الأمل في أن تنال حقها حينما يتم نظر القضية من جديد.

اليوم السابع