نيلى كريم تشيد بأداء خالد مختار فى فيلم القصص: لم أشعر أنه يمثل للمرة الأولى

أشادت النجمة نيللي بطلة فيلم “القصص” بأداء الفنان خالد مختار خلال مشاركته في العمل، مؤكده أنها تفاجأت بأن الفيلم يعد أول تجاربه التمثيلية على الإطلاق اثناء استضافتهم في برنامج معكم منى الشاذلي.

وقالت نيللي كريم خلال حديثها: “بصراحة أنا لم أشعر أبدا أن خالد يمثل للمرة الأولى، وعرفت هذه المعلومة بعد أن كدنا ننتهي من تصوير الفيلم، بل إن المشهد الذي قدمه كان أول مشهد في حياته أمام الكاميرا”.

وأضافت أن خالد مختار أظهر احترافية كبيرة طوال فترة التصوير، وأوضحت: “حسيت إنه محترف وفاهم كل حاجة، وكان ملتزم جدًا في الشغل”، مشيرة إلى أن التزامه وتركيزه كانا من أبرز العوامل التي ساهمت في ظهوره بهذا الشكل المميز على الشاشة.

أحداث فيلم القصص

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي يمتد من عام 1967 وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث يتابع رحلة أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي يسعى لتحقيق أحلامه وسط تحديات الحياة وتقلبات العلاقات العائلية والعاطفية، في فترة شهدت تحولات سياسية واجتماعية وثقافية متسارعة.

أبطال فيلم القصص

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم نيللي كريم وأمير المصري، إلى جانب فاليري باشنر، وكريم قاسم، وأحمد كمال، وصبري فواز، وخالد مختار، وأحمد الأعزر، وشريف الدسوقي، وعمرو عابد، فيما يتولى أبو بكر شوقي مهمة التأليف والإخراج.

اليوم السابع