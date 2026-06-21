أحمد حلمى يصور “حدوتة” داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى

يواصل النجم أحمد حلمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد “حدوتة” داخل أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ضمن جدول التصوير الداخلي للعمل الذي بدأ قبل أسابيع

تفاصيل التصوير الحالية، أفادت مصادر من موقع التصوير أن أحمد حلمي ينجز حالياً عدداً من المشاهد الداخلية للفيلم، والتي تدور أحداثها داخل ديكورات مغلقة تم إنشاؤها خصيصاً داخل استوديوهات المدينة .

وأكد القائمون على العمل أن اختيار مدينة الإنتاج الإعلامي جاء لتوافر البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة، إلى جانب إمكانية التحكم الكامل في الإضاءة والصوت بما يخدم طبيعة المشاهد المطلوبة في هذه المرحلة.

“حدوتة”.. عودة لكوميديا الموقف

فيلم “حدوتة” يمثل عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب، ويصنف ضمن إطار الكوميديا الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب بجانب حلمي.

وكان حلمي قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية مبسطة عبر مواقف كوميدية، دون الكشف عن تفاصيل الحبكة الدرامية، ومن المقرر أن يستمر تصوير مشاهد الاستوديو لعدة أسابيع، قبل الانتقال إلى تصوير المشاهد الخارجية في مواقع متفرقة بالقاهرة والمحافظات.

أبطال فيلم حدوتة

فيلم حدوتة من بطولة أحمد حلمي وماجد المصري، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، وآخرون، والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف

اليوم السابع