حكيم خارج الصندوق فى نص ملعب.. كلمات بلغة الكرة وإيقاع مختلف مفاجأة للجمهور

يستعد النجم الكبير حكيم لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “نص ملعب” خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة جديدة يواصل من خلالها تقديم أفكار موسيقية مختلفة وخارج الصندوق، بما يتماشى مع أسلوبه الفني الذي اعتاد من خلاله مفاجأة جمهوره بأعمال غير تقليدية.

وتحمل الأغنية طابعًا خاصًا ومختلفًا، إذ تعتمد على عدد من المصطلحات والمفردات المستوحاة من عالم كرة القدم، في قالب غنائي إيقاعي يجمع بين البساطة والابتكار، وهو ما أثار فضول الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل فور الإعلان عنه.

الأغنية تحمل عنوان “نص ملعب”، وهي من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، ومن المنتظر أن تشهد عددًا من المفاجآت الفنية، خلال طرحها على المنصات الرقمية.

ومن كلمات الأغنية:

“يا نص ملعب قلبي

ألعب ورقص قلبي

باصيلي حضن يا قلبي

وأنا هاستلم على قلبي”

وكان حكيم قد بدأ الترويج للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر مقطعًا تشويقيًا من العمل، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية كاملة فور صدورها.

ويواصل حكيم من خلال “نص ملعب” رهانه على التجديد وتقديم أفكار موسيقية مبتكرة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومسيرته الحافلة بالنجاحات، والتي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء الشعبي في الوطن العربي، وصاحب بصمة فنية خاصة نجحت في الوصول إلى مختلف الأجيال.

ومن المتوقع أن تحظى الأغنية باهتمام واسع فور طرحها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشها جمهور حكيم انتظارًا لسماع هذا العمل الذي يجمع بين أجواء كرة القدم والإيقاعات الراقصة التي اشتهر بها النجم الكبير على مدار مشواره الفني.

اليوم السابع