تامر حسني يحتفل بفوز المنتخب على نيوزيلندا: مليار مبروك لمصر أم الدنيا

حرص النجم تامر حسني على الاحتفال بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا فى كأس العالم 2026، ونشر عبر خاصية الاستوري مهنئا الجمهور، قائلا، “مليار مبروك لمصر أم الدنيا”.

أكبر شاشة عرض وتجربة جماهيرية متكامل

ووفرت EFZ تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير من خلال أكبر شاشة عرض في العالم لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026، إلى جانب مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن مشاركة أشهر المطاعم والعلامات التجارية لتقديم خدمات متكاملة للزوار طوال فترة الفعاليات.

EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية

منطقة الفان زون EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية متكاملة توفر جميع احتياجات الأسرة المصرية، و الجماهير يمكنها حجز تذاكر الدخول مجانًا عبر منصة «تذكرتي»، والحصول على باركود يتيح استخدام المونوريل مجانًا حتى محطة «R2» المجاورة للمنطقة.

اليوم السابع