وائل جسار : ألف مبروك لمصر الحبيبة.. رفعوا رأس العرب

أعرب النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم 2026، موجهاً التهنئة إلى الشعب المصرى واللاعبين، بعد الأداء القوى الذي قدمه الفريق واقترابه من التأهل إلى دور اـ32 بالمونديال.

رسالة تهنئة من وائل جسار

وقال وائل جسار فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، “ألف مبروك لمصر الحبيبة، مبروك لرجالة مصر الذين رفعوا راس العرب، مبروك أصحاب الإنجازات، وإن شاء الله منتخب مصر يحمل الكأس”.

وأكد جسار فخره بما يقدمه المنتخب المصرى خلال مشواره في البطولة، مشيداً بالروح القتالية والعزيمة التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة أمام منتخب نيوزيلندا، والتي انتهت بفوز الفراعنة ومواصلة مشوارهم بنجاح في المونديال.

فوز مهم يقرب مصر من التأهل

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً مستحقاً على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليواصل الفراعنة عروضهم القوية في البطولة ويقتربوا خطوة جديدة من التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء هذا الانتصار بعدما استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، ليحصد أربع نقاط من أول جولتين ويعزز موقعه فى صدارة المجموعة، ويترقب الفراعنة المواجهة المقبلة أمام منتخب إيران، والتي ستكون حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي، وسط حالة من التفاؤل بعد المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب خلال المباراتين الماضيتين.

وأشعل الفوز على نيوزيلندا موجة واسعة من الاحتفالات داخل مصر وخارجها، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في الوطن العربي على توجيه رسائل التهنئة والدعم للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدين بالروح القتالية التي ظهر بها الفريق وإصراره على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز آمال الجماهير في مواصلة المشوار بنجاح خلال البطولة.

اليوم السابع