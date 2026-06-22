كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإطلالة صيفية جديدة

لفتت النجمة كيم كارداشيان الأنظار بإطلالة جديدة وجريئة تزامناً مع بداية موسم الصيف، بعدما كشفت على صفحتها الرسمية على إنستجرام عن قصة شعر قصيرة باللون الأشقر البلاتيني، استوحتها من أيقونة هوليوود الراحلة مارلين مونرو.

وشاركت كيم ، البالغة من العمر 45 عاما، مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بقصة “بوب” قصيرة وشعر أشقر فاتح، فيما بدت بإطلالة أنيقة أثناء تجولها فى بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، مرتدية معطفا طويلا ونظارة شمسية كبيرة، مع حقيبة وحذاء متناسقين.

وحظيت الإطلالة الجديدة بتفاعل واسع من أصدقائها وأفراد عائلتها، الذين سارعوا إلى التعبير عن إعجابهم بالشكل الجديد عبر التعليقات على منشورها.

كيم كارداشيان ومارلين مونرو

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستوحي فيها كيم كارداشيان إطلالتها من مارلين مونرو،فقد أثارت جدلا واسعا خلال مشاركتها في حفل Met Gala 2022 عندما ارتدت الفستان الشهير الذي ظهرت به مونرو أثناء غنائها للرئيس الأمريكي الراحل John F. Kennedy في عيد ميلاده عام 1962.

وفي وقت سابق، اعترفت كيم عبر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك بأنها لا تزال تشعر بالندم تجاه بعض تفاصيل إطلالتها في حفل الميت غالا 2022، مشيرة إلى أن تصفيفة الشعروقتها لم تكن بالمستوى الذي كانت تطمح إليه، رغم أنها كانت العنصر الأبرز في الظهور المستوحى من مارلين مونرو.

اليوم السابع