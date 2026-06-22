محمد رمضان يبرز توقعه الصحيح لنتيجه مباراة مصر ونيوزيلاند ويهنئ المنتخب

كشف النجم محمد رمضان عن توقعه الصحيح لنتيجة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق اللقاء بنحو 12 ساعة، بعدما شارك متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام استوري تضمن توقعه لانتهاء المباراة بنتيجة 3 – 1 لصالح منتخب مصر.

توقع قبل المباراة يثير التفاعل

وأوضح محمد رمضان أنه كان قد طرح توقعه خلال جلسة ودية جمعته بعدد من أصدقائه، ودار نقاش بين الحضور حول نتيجة المباراة المرتقبة، وقدم كل شخص توقعه الخاص، قبل أن يشارك رمضان توقعه الذي انتهى فعليًا ليطابق نتيجة اللقاء.

وعقب انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في ثاني مبارياته بالبطولة، نشر محمد رمضان تعليقًا عبر حسابه، عبّر فيه عن سعادته بالنتيجة، قائلًا:”مبروووك لمنتخبنا أول فوز في كاس العالم ومبروووك عليا توقع النتيجة الصح “.

منتخب مصر يحقق فوزاً مستحقاً

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً مستحقاً على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليواصل الفراعنة عروضهم القوية في البطولة ويقتربوا خطوة جديدة من التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء هذا الانتصار بعدما استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، ليحصد أربع نقاط من أول جولتين ويعزز موقعه فى صدارة المجموعة، ويترقب الفراعنة المواجهة المقبلة أمام منتخب إيران، والتي ستكون حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي، وسط حالة من التفاؤل بعد المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب خلال المباراتين الماضيتين.

احتفال النجوم والمشاهير بانتصار المنتخب

وأشعل الفوز على نيوزيلندا موجة واسعة من الاحتفالات داخل مصر وخارجها، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في الوطن العربي على توجيه رسائل التهنئة والدعم للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدين بالروح القتالية التي ظهر بها الفريق وإصراره على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز آمال الجماهير في مواصلة المشوار بنجاح خلال البطولة

اليوم السابع